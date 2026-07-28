Győzött a csótányok forradalma, a miniszter lemondott, India törvényt szigorít az oktatási botrány nyomán

India;

2026-07-28 12:17:00 CEST

Dharmendra Pradhan oktatási miniszter távozott a NEET-vizsga kiszivárgása és a hetek óta tartó diáktüntetések után. A komoly nyomás alá került Narendra Modi miniszterelnök kormánya szigorúbb vizsgatörvényt jelentett be. Az eset kis győzelem a fiatalok számára.

Dharmendra Pradhan indiai oktatási miniszter július 25-én benyújtotta lemondását Narendra Modi miniszterelnöknek. Az újdelhi elnöki hivatal közleménye szerint Droupadi Murmu államfő a kormányfő javaslatára azonnali hatállyal elfogadta a távozást, és Pralhad Joshi kabinetminiszterre bízta az oktatási minisztérium vezetését a meglévő portfóliói mellett. Pralhad Joshi másnap átvette a tárcát, és minisztériumi egyeztetést tartott a futó programokról.

A lemondást hetek óta tartó diáktüntetések előzték meg. A tiltakozások középpontjában a National Eligibility cum Entrance Test (NEET) orvosi felvételi vizsga szivárgási ügye és a vizsgák biztonsága állt. A Reuters összefoglalója szerint a botrány mintegy kétmillió vizsgázót érintett, az újdelhi kormány pedig a politikai nyomás erősödése után előbb tárgyalásokba kezdett, majd reformokról tett bejelentést.

A megmozdulásokat a Cockroach Janta Party, röviden CJP nevű, közösségi médiából kinövő diákhálózat szervezte. A mozgalom a „csótány” elnevezést egy bírósági megszólalás nyomán fordította politikai jellé, a nevet a kormánypárt, a Bharatiya Janata Party rövidítésének paródiájaként használta.

A demonstrációk fő helyszíne a újdelhi Jantar Mantar volt, de több indiai nagyvárosban is tartottak ülősztrájkot és felvonulásokat.

Dharmendra Pradhan nyílt levélben tett bejelentést a távozásáról. Azt írta, hogy a diákok jövőjét nem akarja jogi és politikai bizonytalanságba sodorni, ezért elküldte lemondását a miniszterelnöknek. Az újdfelhi kormány hivatalos közleménye nem értékelt, csak a miniszter távozását és Pralhad Joshi megbízását rögzítette.

A CJP vezetői a lemondás után közölték, hogy a központi tiltakozó helyszínek felszámolására kérik híveiket. Jelezték azt is, hogy figyelni fogják az újdelhi kormány által ígért vizsgareformok végrehajtását. Ami a vizsgázók számát illeti, a NEET a legnagyobb felvételi Indiában.

Az újdelhi kormány válasza két fő elemből áll. Narendra Modi kabinetje magas szintű szakértői testületet állított fel Nandan Nilekani vezetésével, amelynek feladata a vizsgarendszer technológiai és szervezeti átalakításának előkészítése. A kabinet emellett július 27-én benyújtotta a Public Examinations Act 2024 módosítását, amely szigorúbb büntetéseket írna elő a vizsgán elkövetett csalások és szivárogtatások ügyében.

A törvényjavaslat négyről nyolc évre emelné azt az időt, amennyire kizárhatják közbeszerzésekből és támogatásokból a csalásban részt vevő cégeket. A kiszabható legnagyobb pénzbírság 10 millió rúpiáról 50 millió rúpiára nőne, a minimális szabadságvesztés pedig háromról öt évre emelkedne. A Times of India összefoglalója külön vizsgacsalási nyomozó egységek és gyorsított bírósági eljárások tervéről is írt.

A legfelsőbb bíróság július 27-én jelezte, hogy a Nandan Nilekani vezette munkacsoport ajánlásait figyelembe veszi, mielőtt állást foglalna a NEET esetleges online lebonyolításáról. Egy 2024-ben felállított szakértői testület korábban már 101 ajánlást tett, köztük a számítógépes vizsgáztatás és a több műszakos lebonyolítás erősítését, de ezek végrehajtása részben elmaradt.

Az indiai fiatalok munkanélküliségi rátája 9,9 százalék körül alakult. A CJP emiatt a vizsgabotrányt a képzéshez, álláshoz és társadalmi előrejutáshoz kapcsolódó tágabb követelésekkel kötötte össze.

A következő hetekben a parlamenti vita és a Nilekani-bizottság munkája határozza meg, milyen ütemben változik a vizsgák rendszere.