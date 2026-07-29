Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Rókus Egészségközpontnál

zuhanás;halálos baleset;Semmelweis Egyetem;alpinista;

2026-07-29 12:32:00 CEST

A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja.

Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjánál szerdán - közölte az intézmény.

Azt írták, hogy szerda délelőtt egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen, amikor lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja.

A főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan, de a Semmelweis Egyetem arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy az épületet a Stáhly utca 9. szám alatti bejáraton közelítsék meg. Csütörtöktől már ismét használható lesz a főbejárat - áll a közleményben.

A BRFK azt közölte az MTI megkeresésére, hogy a szemle még folyamatban van, a balesetről később adnak tájékoztatást.