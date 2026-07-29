Félidőhöz érkezett a jubileumi Művészetek Völgye – még öt napig tart a kulturális ünnep

fesztivál;zene;Művészetek Völgye;

2026-07-29 14:00:00 CEST

Több ezer program, teltházas koncertek, inspiráló beszélgetések, színházi előadások, kiállítások és pezsgő utcák – félidőhöz érkezett a 35. Művészetek Völgye. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja az első öt napban rengeteg látogatót fogadott, ezzel is bebizonyítva, hogy a jubileumi évad méltó az elmúlt három és fél évtizedhez. A hátralévő napokra pedig még számos kiemelt koncerttel és különleges élménnyel készül Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend.

A Völgy első felében több tízezer ember barangolta be a három települést, ahol a nagyszínpadok koncertjeitől az apró udvarok bensőséges programjaiig minden megtalálható. A Panoráma Színpadon egymást követték a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói, valamint itt állt színpadra a svéd énekes-dalszerző José González is, aki meghitt koncertjével elvárazsolta a Völgylakókat. Itt töltötte meg a nézőteret a Carson Coma és az Elefánt, valamint az újjáalakulása óta először a Művészetek Völgyébe látogató Kispál és a Borz is ide vonzotta a Völgylakókat.

Ezen a helyszínen még a fesztivál előtt áll a Hagyományok Házával közös ünneplés, a FolkKarcok jubileumi műsora, a szintén 35 éves Quimby koncertje, Beton.Hofi fellépése, valamint a zárónapi Dzsúdló koncert is.

A jubileumi újdonságok közül már az első napokban nagy sikert aratott a Gástya-árokba beköltöző Bánkitó programhelyszín, ahol a közéleti és kulturális beszélgetések mellett az underground zenei élet meghatározó szereplői, például a Jazzbois, Kristoaf és Bongor teremtettek különleges hangulatot. Hasonló érdeklődés övezte az öt év után újranyitó Klastromot, amely fényinstallációkkal és immerzív képzőművészeti alkotásokkal várja az érdeklődőket. A következő napokban Temesi Blanka és a QJÚB is ezen a helyszínen ad különleges koncertet.

Taliándörögdön továbbra is minden nap 15 órakor útra kel a zenélő busz, Mehringer, a Cimbaliband és Kolibri is felpattan majd az Ikarusra. A Lőtér x Közlekedési Múzeum estére is tartogat még érdekességeket: a Csaknekedkislány, a Duckshell, az Irie Maffia és a Besh o droM is itt várja még a közönséget, miután az első napokban Lenkke_, Sisi, a Hiperkarma és a Wavy is emlékezetes koncertekkel alapozta meg a helyszín hangulatát.

A Harcsa Veronika Udvarban a Szodé, a Luxemburgból érkező NINON, valamint Zentai Márk új zenekara is a hátralévő öt napban lép színpadra.

A fesztivál egyik legfontosabb értéke továbbra is a sokszínűség. A jazz, a világzene, a népzene és a komolyzene mellett az improvizációs színház, a kortárs képzőművészet, a családi programok és a tudományos beszélgetések ugyanúgy megtalálják közönségüket. A Művészetek Völgye ismét bizonyítja, hogy nem csupán zenei fesztivál, hanem tíz napon át működő kulturális találkozóhely.

A népzene szerelmeseit a 25 éves Hagyományok Háza Folk Udvar programjai és a Világzenei Udvar x Magyar Zene Háza eseményei várják, miközben a Talentum Hungaricum Udvarban a jövő meghatározó előadói mutatkoznak be. A mögöttünk álló napok egyik legkülönlegesebb eseménye a kizárólag a jubileumra létrehozott Völgy Szimfonik 35 volt, amely megtöltötte a Cirque du Tókert nézőterét. A következő napokban ugyanitt Koncz Zsuzsa, Geszti és a Duda Éva Társulat is színpadra lép.

Az első napi ősbemutató után a színházi kínálat sem apad: a két színházi helyszínen még tizenhatszor lehet csordultig a nézőtér, a Momentán Udvar improvizatív történései között biztos pont, hogy ott lesz Csányi Sándor, Hajnóczy Soma és Lackfi János is. A Poket Udvar és a Buda Udvar minden nap újabb irodalmi, zenei és közösségi élményeket kínál.

A Művészetek Völgye nem lehet teljes két helyszín nélkül, a Kaláka Versudvar már a nyitó napon a figyelem középpontja volt, Szabó Balázs Bandája megtöltötte a nyitó pillanataiban is a helyszínt, a hét második felében pedig zenés versimpró Szabó T. Anna vezetésével, Rackaláka koncert a Kaláka és Ferenczi György zenekarának együttállásából, és Sebő Ferenc emlékkoncert is helyet kap a programban.

A Kaláka mellett a harmincharmadik alkalommal Völgyező HOBO is megkerülhetetlen figurája a fesztiválnak, aki saját udvarában minden nap rengeteg lelkes embernek mesél a Hobológiáról, este pedig a végtelen életmű egy-egy szelete kerül a színpadra.

A nyugodtabb kikapcsolódást, a Völgy-élményt pedig olyan további helyszínek formálják, mint a Tűzoltószertár Élő Galéria, ahol Silye Juli képzőművész fogadja az embereket, a Mókuskert Udvar utánozhatatlan hangulattal csalogatja az érdeklődőket, a Segítő Udvar, az Éltető Völgy és a Művészetek Zöldje, az Ősök Háza is még 5 napig hívja kapcsolódni a közönséget.

A Művészetek Völgye közösségének egyik legfontosabb találkozási pontja a Csigabusz, ahol együtt cikáznak a települések között a fesztiválozók. Aki Kapolcson belül gyorsan szeretne közlekedni, annak érdemes a Visa Taxit választania, hiszen a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója, a Visa idén is a fesztivál főtámogatója. A minden Visa-kártyabirtokos számára ingyenesen igénybe vehető különleges közlekedési szolgáltatás mellett a Chill Zone és a Visa Széf is várja a látogatókat Kapolcs főterén.

A jubileumi, 35. Művészetek Völgye még augusztus 2-ig várja a látogatókat. A teljes program, valamint a még elérhető jegyek a fesztivál honlapján találhatók.