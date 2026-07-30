Óránként itassuk vízzel az időseket!

hőségriasztás;vízosztás;légkondicionális;

2026-07-30 19:19:00 CEST

Két postás hőguta miatt életét vesztette az idei első hőséghullámban, s most benne vagyunk a másodikban. A váratlan helyzetek és veszélyek, az esetleges tragédiák elkerülésére nem árt megfontolni az orvos tanácsait testünk és környezetünk hűtésére, hiszen mától jövő keddig harmadfokú hőségriasztás van érvényben.

Ha legalább három egymást követő napon az ország területén 27 °C-os középhőmérséklet várható, akkor rendelhető el országos hőségriasztás. A jelen pillanatban már 29 °C-os az országos középhőmérséklet, és tudjuk, hogy most a maximum hőmérséklet 38 fölé is kúszhat, helyenként elérve vagy meghaladva a 40-et – tájékoztatta lapunkat Dr. Páldy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) környezetegészségügyi szaktanácsadója. Ugyan az elmúlt években már hozzászokhatott szervezetünk az egyre forróbb nyarakhoz, ezzel együtt a hőség okozta tünetekre figyeljünk és igyekezzünk megelőzni az esetlegesen jelentkező bajt, betegséget.

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére július 30. (csütörtök) 0:00 órától augusztus 4. (kedd) 24:00 óráig.

A legfőbb tanács, hogy hűtsük testünket és a környezetünket is!

– mondja a szakember.

Sötétítsük be a lakást, s csak éjszaka szellőztessünk. A nagyvárosokban a hőszigethatás miatt hajnali 2-4-ig sem hűl le eléggé a levegő, ilyenkor nincs más hátra, mint a légkondicionáló vagy a ventilátor bekapcsolása. Utóbbit nem érdemes egész nap járatni, mert csak a belső levegőt keringeti, viszont javítja a hőségérzetünket, ha nedves levegőt keringetünk, aminek hatása kiteregetett ruhával is elérhető.

Hány fokra állítsuk be a légkondicionálót? A külső és a belső hőmérséklet közti különbség ne legyen több 8-10 °C-nál. Igaz ugyan, hogy 28 fok nem igazán hűsít a 38 fokhoz képest, de a szakértő szerint 25 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleti beállítás esetén jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, fejfájás. Másrészt baktériumok, gombák és vírusok telepedhetnek meg a nem rendszeresen tisztított légkondiban, amelyek megfertőzhetnek. Egyelőre nem tapasztaltak ilyen jellegű nagyszámú megbetegedést – mondja el az NNGYK tanácsadója közbevetett kérdésünkre. Ellenben megszaporodtak a gyomor- és bélpanaszok miatti mentőhívások, amire magyarázatul szolgál a gasztrofesztiválok szezonja. Ha nem hűtik le este a másnap főzésre kerülő nyersanyagokat kellőképpen, vagy nem biztosítják napközben a megfelelő ételhűtést, akkor fordulnak elő – elsősorban – tejalapanyagú ételek esetén – fertőzések, szalmonella és ehhez hasonlók.

Ha valakinek nincs otthon légkondija vagy nem tudja megoldani teste hűtését, legalább 2-3 órára keressen menedéket hűtött helyen, amelyek listáját a katasztrófavédelem közzétette a honlapján.

Szívünk gyorsabban keringeti a vért hőségben, ami megterheli a szívet; a végtagokban a perifériás keringés szaporodik meg.

A végtagok, az arc, a fül adják le a hőt, s ilyenkor a belső szerveink relatíve kevesebb vért kapnak, kisebb az oxigénellátásuk. Ekkor könnyen és gyorsan leesik a vérnyomás, s annak nyomán esetleg ájulás következik be, ha rosszabbodik a szervezet vérellátása. A gyors segítség ilyenkor életet menthet: húzzuk árnyékba az összeesett személyt, hideg, nedves kendővel törölgessük, ha magánál van, vizet itassunk vele.

S ha már vízivás: 16–18 foknál hidegebb vizet ne igyunk a kánikulában, a hűtőből kivett víz sokaknak okoz ilyen időszakban torokfájást. A szokásosnál két-két és fél literrel igyunk többet, hisz az izzadás miatt sok folyadékot veszít a szervezetünk, és pótolni kell a nátriumot, a káliumot és egyéb ásványi anyagokat. Hazánk csapvizeinek 95 százaléka megbízható, és a csapvízzel alapjában véve pótolhatók ezek az ásványi anyagok.

Az idősek nem érzik a kiszáradás veszélyét, ezért óránként itassunk meg velük egy-egy pohár vizet és ellenőrizzük állapotukat. Hasonló a helyzet a csecsemőknél, a kisgyerekeknél is, szervezetük gyorsabban veszíti a folyadékot. Az újszülöttet ilyen időszakban gyakrabban érdemes szoptatni vagy két szoptatás között vízzel, gyümölcsteával itatni. A sóveszteség miatt nem kevésbé fontos a sópótlás, akárcsak a káliumé - a magas vérnyomású embereknél is. Ellenőrizzük az ásványvíz sótartalmát a palackokon: 1 l-nek legyen legalább 50 mg sótartalma. Ha pedig otthon limonádét készítünk, 1 literhez késhegynyi sót szórjunk. A cukros üdítők fogyasztása ilyenkor nem ajánlott, mert a cukornak vízelvonó hatása van, fokozza a szervezet kiszáradásának folyamatát. A koffeinnek és az alkoholnak is vízhajtó hatása van, ne igyunk sok kávét, fekete teát, s a töményszeszt nappal végképp mellőzzük!

Páldy elmondja, hogy kiszáradás miatt szokták a leggyakrabban kihívni a mentőket, amelynek figyelmeztető jelei a fejfájás, kábultság, koncentrációs zavar, amikor a beteg térben-időben elveszti tájékozódó képességét, nem lehet vele kommunikálni. Mindezek a tünetek eszméletvesztéshez is vezethetnek. A hőguta jelei is ehhez hasonlóak.

A hőguta nagyon súlyos, életveszélyes állapot. Az idén emiatt már két postás vesztette életét.

Akkor lép fel, amikor a testhőmérséklet tartósan 41 fok fölé emelkedik. Tehát nem lázasak vagyunk, hanem huzamosabb időn át a kinti hőmérsékletet átveszi a testünk. Agykárosodással járhat, izomgörcs lép fel, ami a gyerekeknél előforduló lázgörcshöz hasonlítható. A fellépő tudatzavart ájulás követheti. Kerékpárversenyeken a leggyakoribb, a Tour de France-ról minden évben jelentenek hőgutás eseteket. Két postás hőguta miatt életét vesztette az idén, de a mezőgazdasági dolgozók is, akik 8-10 órát hőségben dolgoznak: nem tudják hűteni a testüket, ki vannak téve ennek a veszélynek, amit az esetleges túlsúly tovább súlyosbít.

Nem lehet elégszer figyelmeztetni arra sem, hogy senkit ne hagyjunk – se gyereket, se kisállatot – az autóban, mert negyedóra alatt 60–80 fokra felmelegedhet a belső levegő, ami rövid időn belül halált okozhat.

Rekkenő hőségben – különösen az idősek – ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, mert a fokozott szívműködés miatt problémák léphetnek fel. Ilyenkor munka nélkül is fáradtságot, kimerültséget érzünk a felgyorsult szívműködés miatt.

Az éjszakai melegkupola miatt sokan nem tudják kipihenni magukat, s reggel kimerülten kezdik a napot, ami magyarázatot ad az ilyenkor 20-30 százalékkal megemelkedő balesetekre

Az idei első hőhullám idején is megnőtt a sürgősségi mentőhívások száma az egyre gyakoribb balesetek miatt, mert ha a szervezet éjszaka – épp a 30 fok miatt – nem tud pihenni, nem tud feltöltődni, akkor másnap jelentkeznek ennek következményei. Otthon, játszótéren is gyakoribbak ilyenkor a balesetek, hisz a dekoncentráltság miatt nő az esések, ficamok vagy éppen a háztartási balesetek száma. A bélfertőzések miatti hasmenések is gyakran vezetnek a mentők kihívásához, Páldy elmondja, hogy ebben a periódusban ezen hívások aránya 20-30 százalékkal megnő.

A strandolásnál változatlan az aranyszabály: 11 és 15 óra között ne menjünk se tűző napra, se nyílt vízre. Ugyan a korábbi hűvösebb éjszakák miatt hidegebb a természetes vizek hőmérséklete nagyjából 6 °C-kal, de a víz fényvisszaverődése, az UV-sugárzás okán csúnyán leéghetünk. Bizonyított, hogy minél többször leég valaki a csecsemőkortól a 18 éves korig terjedő időszakban, annál nagyobb az esélye élete valamelyik szakaszában bőrdaganat kialakulására. Ha naptej, legyen 50-es védőfaktorú. Elengedhetetlen a széles karimájú kalap és a napszemüveg, viseljünk fehér vagy világos, szellős ruházatot.

A táborozóknál különösen fontos ezeknek a tanácsoknak a megfogadása, hisz a gyerekeknél fokozottan jelentkezhetnek a tünetek.

Vízosztás

A MÁV közleménye szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Vizet osztunk Budapesten a Déli, Keleti és Nyugati pályaudvarokon továbbá a Boráros téri HÉV-állomáson. Vidéken pedig Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolc-Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon.

Buszállomások

Ugyancsak térítésmentesen osztanak ásványvizet Budapest-Kelenföld, Budapest-Népliget autóbusz-állomosokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásokon, azaz Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg központi buszállomásokon, 10 és 17 óra között.

Vízvételi lehetőségek

A MÁV-csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy a nagyobb állomásokon ivókutak állnak mindenki rendelkezésre, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Saját kulacs használatával a környezetet is kímélhetik utasaink. A vízminőségét– a hőhullámokra való tekintettel – a rendszeres, szúrópróbaszerű ellenőrzés mellett idén nyáron külön is bevizsgáltatták. Országszerte több mint 320 ivóvíz minőségű, működőképes kút érhető el állomásaikon, illetve az utasmosdókban is van lehetőség vízvételre. A nem ivókutakat „Nem ivóvíz” feliratú táblákkal külön jelezzük, ezek meglétét rendszeresen ellenőrzik.

Párakapuk

Párakapuk működnek Budapesten a Déli- és Nyugati pályaudvaron. Vidéken Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszentgyörgy, Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Eger, Fonyód, Füzesabony, Kaposvár, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Miskolc-Tiszai, Nyíregyháza, Pécs, Siófok, Szeged, Szekszárd, Szerencs és Záhony vasútállomásokon. Továbbá Budapesten Népliget és Kelenföld autóbusz-állomásokon, vidéken Békéscsaba, Bonyhád, Debrecen, Dombóvár, Eger, Győr, Miskolc, Paks, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd és Tamási buszállomásokon üzemeltetnek párakaput.