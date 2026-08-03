A BL-ben induló Villarrealhoz igazolt a magyar válogatott korábbi kapusa

Gulácsi Péter;

2026-08-03 21:40:00 CEST

Tizenegy év után távozott az RB Leipzigtől Gulácsi Péter: az 58-szoros magyar válogatott kapus a spanyol élvonalban szereplő Villarreal CF játékosa lett. A 36 éves futballista két évre írt alá új klubjához, amely kivásárolta még egy évig érvényes lipcsei szerződéséből.

Gulácsi 2015-ben érkezett az RB Leipzig együtteséhez, amellyel feljutott a Bundesligába, később két Német Kupát és egy német Szuperkupát nyert, valamint csapatkapitányként összesen 362 mérkőzésen védett. A klub történetének egyik legmeghatározóbb játékosaként búcsúzott.

A magyar kapus elmondta: Lipcse a családja második otthonává vált, ugyanakkor új szakmai kihívásként tekint a spanyolországi lehetőségre. A Villarreal az előző idényben harmadik lett a La Ligában, így a következő szezonban a Bajnokok Ligája főtábláján is szerepel.

Hangsúlyozta, hogy együtt jutottak fel az élvonalba, együtt élték át az első Bundesliga-éveket, nagy mérkőzéseket játszottak az európai kupaporondon, és megnyerték a klubtörténet első trófeáit.

"Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sokáig végigjárhattam és alakíthattam ezt az utat. Hihetetlenül sok mindent éltem át itt, mind a sport szempontjából, mind személyes téren. Kiemelkedő sikerek, nagy mérkőzések és sok olyan pillanat, amelyek örökre megmaradnak. Különösen büszkévé tesz, hogy ezt a fejlődést közösen értük el, csapatként, klubként, a munkatársakkal és a szurkolóinkkal együtt" - mondta.

"Péter kétségkívül a klub eddigi történetének egyik legfontosabb játékosa.

A feljutás egyik hősétől, egy kupagyőztestől, egykori csapatkapitányunktól veszünk most búcsút, aki hosszú évek óta támaszunknak számít, és döntő mértékben hozzájárult az RB Leipzig fejlődéséhez" - nyilatkozta Marcel Schäfer sportigazgató.

Hozzátette: amit Gulácsi jelent a klubnak, azt nem lehet csupán a pályára lépések, a védések vagy a trófeák száma alapján meghatározni. Hosszú évek során abszolút kulcsjátékos volt, megbízható vezéregyéniség, és olyan ember, aki nyugalmával, profizmusával és magatartásával mércét állított fel.

"Mindig lehetett rá számítani, a nagy mérkőzéseken, a nehéz időszakokban és a mindennapi együttműködés során egyaránt" - közölte Schäfer.

Gulácsi Tavaly májusban mondta le a magyar válogatottságot, amit azzal indokolt, hogy betöltötte a 35. életévét, és úgy érezte, eljött az a pont a pályafutásában, amikor előtérbe kell helyeznie az egészségét és a családját. A válogatott kapujában 58-szor állt.