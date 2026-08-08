A női csapat arany-, Guzi Blanka bronzérmet szerzett az isztambuli öttusa Eb-n

Magyarország;öttusa Európa-bajnokság;

2026-08-08 11:43:00 CEST

Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita összeállítású magyar csapat az isztambuli öttusa Európa-bajnokság női versenyében. Egyéniben Guzi harmadik, Bauer negyedik, Erdős 12. lett.

A szombati döntő a tervezettnél egy órával később kezdődött, mert reggel vizes, így balesetveszélyes volt az akadálypálya. Az egyéniben kétszeres vb-második, olimpiai negyedik Guzi Blankának nem sikerült úgy a táblavívás, mint az elődöntős csoportjában, ahol a fináléig menetelt. Ezúttal a nyolcaddöntőben 3-2-re kikapott a brit Emma Whitakertől, és 12. lett.

Az akadálypályán sok volt a rontás, illetve többen nagyon óvatosan mentek végig, Guzi - a tavalyi Eb negyedik helyezettje - azonban jó tempóban haladt, 33.46 másodperccel az ötödik legjobb eredményt érte el, és láthatóan nagyon örült a teljesítményének. Összesítésben a kilencedik helyen állt, a 100 méteres úszásban pedig tovább javított, 1:00.78 perccel a leggyorsabbnak bizonyult, így az öt lövészettel megszakított 5x600 méteres futást már ötödikként kezdhette meg. A dobogótól 13, az első helytől 27 másodpercre volt. Már a harmadik lövészet után a harmadik helyen futott, a végéig pedig egészen megközelítette az ezüstérmes fehérorosz Anasztaszija Arolt. A kombinált számot 11:09.64 perccel megnyerte. Az aranyérem a török Ilke Özyükselé lett.

A tavaly Eb-bronzérmes Bauer Blanka eredményesen menetelt vívásban: a svájci Katarina Jurtot 5-1-re, a lengyel Malgorzata Karbownikot 2-1-re legyőzte, majd az elődöntőben 4-2-es vereséget szenvedett a török Ilke Özyükseltől, végül negyedik lett. Az akadályokon 36.81 másodperc alatt jutott túl, ezzel ebben a számban kilencedik, összetettben hatodik volt. Az úszást követően a kilencedik helyen állt, mert a medencében 1:05.42-vel a 16. eredményt érte el. A lövészetes futásban 11:13.86 perccel a második legjobb teljesítményt nyújtotta, ezzel a negyedik helyig tudott felkapaszkodni.

A 2024-ben vb-harmadik Erdős vívásban „ott ragadt” a nyolcaddöntőben, 4-2-re maradt alul a brit Olivia Greennel szemben, és a 13. helyen fejezte be az első számot. Az akadálypályán 45.75 másodpercet töltött, ez a 13. legjobb eredmény volt. A 14. helyen állt, akárcsak az úszást követően, melyben 1:02.49 perccel nyolcadik lett. A kombinált számban 11:42.71 perccel a 11. időt érte el, amivel két pozíciót lépett előre.

A magyar csapat ugyanebben az összeállításban 2024-ben világbajnok volt, Guzi és Bauer pedig helyet cserélt egymással a tavalyi Eb-hez képest.

Délután 17 órától következik a férfiak döntője, a 18 fős mezőnyben ott lesz Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond.