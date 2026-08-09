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A nagyatádi triatlonverseny regisztrációs pultjai

Meghalt egy triatlonista a nagyatádi ExtremeMan versenyen

Az egyik váltóban indult versenyző a parttól száz méterre lett rosszul, kimentették, de újraéleszteni már nem tudták. 

Az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól, mintegy 100 méterre rosszul lett – vette észre a hvg a ExtremeMan Nagyatád Facebook-oldalán. A szervezők azt írták, hogy a Nagyatádon rendezett nyílt hosszútávú triatlonverseny indulóját a vízi mentőegységek gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység segítségével azonnal megkezdődött a szakszerű újraélesztés. 

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Sajnos a hosszú ideig tartó, összehangolt ellátás ellenére az újraélesztés sikertelenül zárult. Elhunyt sporttársunk családját a helyszínen tájékoztattuk – olvasható a szervezők közleményében.

Az ExtremeMan a legrégebbi magyarországi ironman triatlonverseny, amelynek távja 3800 méter úszás, 180 kilométer biciklin, majd egy maraton, azaz 42,2 km futás. Idén 37. alkalommal rendezik meg. 

Technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe. A mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük négy felnőttet és két gyereket megfigyelésre kórházba vittek.