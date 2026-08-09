Meghalt egy triatlonista a nagyatádi ExtremeMan versenyen

Az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól, mintegy 100 méterre rosszul lett – vette észre a hvg a ExtremeMan Nagyatád Facebook-oldalán. A szervezők azt írták, hogy a Nagyatádon rendezett nyílt hosszútávú triatlonverseny indulóját a vízi mentőegységek gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység segítségével azonnal megkezdődött a szakszerű újraélesztés.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Sajnos a hosszú ideig tartó, összehangolt ellátás ellenére az újraélesztés sikertelenül zárult. Elhunyt sporttársunk családját a helyszínen tájékoztattuk – olvasható a szervezők közleményében.
Az ExtremeMan a legrégebbi magyarországi ironman triatlonverseny, amelynek távja 3800 méter úszás, 180 kilométer biciklin, majd egy maraton, azaz 42,2 km futás. Idén 37. alkalommal rendezik meg.