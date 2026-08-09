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2026-08-09 14:53:00 CEST

Meghalt egy triatlonista a nagyatádi ExtremeMan versenyen

Az egyik váltóban indult versenyző a parttól száz méterre lett rosszul, kimentették, de újraéleszteni már nem tudták.