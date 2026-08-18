2019 óta nem ellenőrizhették újra teljes körűen az Iparművészeti Múzeum Karmelitában használt műtárgyszőnyegeit, a Várkapitányság nem tudta garantálni a hozzáférést

Iparművészeti Múzeum;szőnyeg;Karmelita kolostor;

2026-08-18 19:45:00 CEST

A 2023-ban feltárt sérülések miatt nem kértek kártérítést, mert az intézmény szerint nem történt muzeális értékvesztés.

A 2019 decemberében elvégzett állapotfelmérés után nem volt újabb teljes körű, tételes ellenőrzés a Karmelitában használt műtárgyszőnyegeknél - közölte a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ lapunk második közérdekű adatigénylésére.

A kölcsönzési szerződés hathavonta lehetőséget biztosított az Iparművészeti Múzeumnak a műtárgyak ellenőrzésére, ezzel azonban rendszeresen nem éltek.

Az intézmény ezt kapacitáshiánnyal, a 2020–2021-es Covid-korlátozásokkal és hozzáférési nehézségekkel indokolta. A válasz szerint a visszaszállításoknál minden alkalommal jelen volt a múzeum munkatársa, aki a továbbra is kölcsönben lévő szőnyegeket is megtekinthette, ezeket a helyszíni szemrevételezéseket pedig akkor megfelelőnek ítélték. „Teljes körű, tételes állapotellenőrzésre legutóbb 2019 decemberében került sor” - írták.

A most küldött iratokból az is kiderül, hogy már 2019-ben sem tudták biztosítani, hogy a restaurátorok valamennyi szőnyeghez hozzáférnek. Egy, a restaurátori bejárást megelőző levélben a Várkapitányság azt írta, nem tudja garantálni, hogy a szakemberek mindegyik darabhoz be tudnak menni, ugyanakkor jelezte, szükség esetén pedig még abban az évben egy második alkalmat szerveznek.

A 2019-es állapotfelmérés a később sérülten visszatért két szőnyeg általános állapotát még jónak minősítette, de figyelmeztetett, hogy a tárgyakon való közlekedés, a taposás és a rendszeres takarítás hosszú távon az elöregedett szálak letöredezését és kipergését okozza,

a tárgyak pedig a folyamatos használat során sérülnek és kopnak. A restaurátor ezért stabilabb szerkezetű műtárgyakra való cserét javasolt.

A két érintett szőnyeg 2023 szeptemberében került vissza a múzeumba. A mostani válasz pontosítása szerint a visszaszállításkor nem észleltek rajtuk olyan jelentős károsodást, amely egyszerű helyszíni szemrevételezéssel azonnal feltűnt volna. A konkrét sérüléseket csak később, a részletes restaurátori állapotfelmérés során tárták fel.

A korábban megkapott 2023-as restaurátori feljegyzés szerint a Remsey Ágnes által tervezett szőnyeg rojtjai mintegy 90 centiméteres szakaszon letörtek és megrövidültek. Egy karabahi szőnyegen két új szakadást, eltört láncfonalakat és vízfoltot rögzítettek. A dokumentum ezeket az új sérüléseket az aktív használat következményeként írta le.

A múzeum most egyértelműen közölte, hogy a sérülések miatt nem érvényesített kártérítési igényt sem a kölcsönvevővel, sem annak biztosítójával szemben.

Ennek indoklása szerint az észlelt elváltozások nem minősültek biztosítási eseménynek, a restaurátori vizsgálatok alapján pedig muzeális értékvesztés sem történt.

A sérüléseket az intézmény saját restaurátori műhelyében helyreállíthatónak ítélték, a szükséges preventív konzerválást - a fagyasztásos kezelést és a porszívózást - elvégezték, majd a szőnyegek visszakerültek a raktárba. A munkák költségét nem mutatták ki külön, mert azok a múzeum szerint az intézmény napi, üzemszerű működésének részét képezték. A válasz új részleteket közöl a kölcsönzés belső döntési folyamatáról fennmaradt dokumentáció hiányosságairól is. A Közgyűjteményi Központ szerint a kölcsönzéssel kapcsolatos belső elektronikus levelezést nem iktatták, a kijelölt kapcsolattartók pedig már nem dolgoznak az intézménynél, korábbi elektronikus postafiókjaik tartalma pedig nem hozzáférhető.

Az intézmény azt is közölte, hogy a műtárgykölcsönzésekről a gyűjteményi terület szakmai javaslata alapján, illetve szükség esetén attól eltérően a mindenkori főigazgató dönt.

A válasz alapján így már biztosan tudható, hogy 2019 után nem történt újabb teljes körű állapotellenőrzés, a 2023-ban feltárt sérülések miatt pedig nem érvényesítettek kártérítési igényt sem a kölcsönvevővel, sem annak biztosítójával szemben. A válasz ugyanakkor nem nevez meg külön, ezt részletesen indokoló szakvéleményt vagy biztosítói állásfoglalást arról, miért nem minősültek a sérülések biztosítási eseménynek. Az átadott iratokból az sem derül ki részletesen, milyen konkrét belső döntések születtek a 2019-es restaurátori figyelmeztetés után a szőnyegek további használatáról.