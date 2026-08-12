tisztogatás;Hszi Csin-ping;kínai hadsereg;kínai elnök;

A kínaiak mindennapjaira rányomja a bélyegét a kommunista párt és a teljes egyeduralomra törő Hszi Csin-ping elnök

Lefejezte Hszi Csin-ping a kínai hadvezetést, lojalistákkal tölti fel az egész vezérkart

Több mint hatvan magas rangú tiszt tűnt el állásából vagy a nyilvánosság elől Kínában egy év alatt. A központi katonai bizottság korábbi tagjai közül mindössze ketten maradtak, miközben az előléptetéseknél a politikai megbízhatóság egyre fontosabb a szakmai tapasztalatnál. A folyamat még 2027 előtt tovább gyorsulhat.

Kínában Hszi Csin-ping államfő és pártfőtitkár példátlan keménységgel érvényesíti azt a maói alapelvet, amely szerint a fegyveres erők feletti ellenőrzést kizárólag a kommunista párt gyakorolhatja. A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg felső vezetésében lezajlott és jelenleg is tartó drasztikus tisztogatási hullám teljesen lefejezte a katonai elitet.

A Központi Katonai Bizottság korábbi tagjai közül mára mindössze két tisztségviselő maradt a helyén, miközben az elnök megkezdte a megüresedett kulcspozíciók újrahangolását a hozzá feltétlenül hűséges káderekkel. 

Ez a folyamat a 2027-es pártkongresszus és a hadsereg alapításának századik évfordulója előtt különös politikai súllyal bír.

A tisztogatások mértékét és mélységét jól mutatja, hogy az elmúlt évben több mint 62 magas rangú tisztet zártak ki a pártból, függesztettek fel állásából vagy tüntettek el a nyilvánosság elől. A büntetőintézkedések nem kímélték a katonai vezetés korábbi második emberét, Csang Jou-hszia tábornokot sem, akinek leváltása megrázta a kínai védelmi szektort.

A korrupcióellenes harc köntösébe öltöztetett fegyelmi eljárások elsődleges célja a potenciális belső ellenzék felszámolása és a tisztikar teljes megfélemlítése, megelőzve bárminemű belső elégedetlenséget vagy hatalmi szervezkedést a hadsereg sorain belül.

Az új tisztségviselők kinevezésénél Hszi Csin-ping felrúgta a korábbi évtizedekben kialakult íratlan szakmai szabályokat és előléptetési konvenciókat. 

Korábban a Központi Katonai Bizottságba történő bekerülés feltétele a legmagasabb tábornoki rendfokozat mellett a védelmi minisztérium, egy regionális parancsnokság vagy egy önálló fegyvernem tényleges vezetése volt. A jelenlegi pártfőnök azonban felülírta ezt a rendszert, és a kinevezéseket kizárólag a személyes lojalitás, valamint a politikai megbízhatóság alapján mérlegeli, háttérbe szorítva a hagyományos katonai karrierutakat és felhalmozott parancsnoki tapasztalatokat.

A lojalitás felülírja a katonai rangsort

Júniusban az államfő két új tábornok előléptetését rendelte el, köztük Csang Szu-kuangét, aki az elmúlt évtizedet a fegyveres erők belső ellenőrzési és korrupcióellenes szervezetében töltötte. Őt nevezték ki a Központi Katonai Bizottság fegyelmi ellenőrzési bizottságának élére, leváltva azt a Csang Seng-mint, aki korábban a drákói tisztogatások lebonyolításáért felelt, és nemrég a fegyveres erők főparancsnokságának második emberévé lépett elő.

Az ellenőrzési apparátusból érkező tisztek előléptetése világosan jelzi, hogy Peking a jövőben is a szigorú belső fegyelemre és a politikai kontrollra támaszkodik a haderő feletti hatalom megőrzése érdekében.

A kínai állami média képanyagainak elemzése szerint a tisztogatások következtében tapasztalatlanabb, alacsonyabb pozíciókból előléptetett tisztek kerültek a legfelsőbb parancsnoki posztokra. 

A korrupcióellenes vizsgálatok ugyanis olyan mélyen érintették a szárazföldi és a rakétaerők vezetését, hogy a hadseregben súlyos szakemberhiány alakult ki a felső kategóriás parancsnoki szinteken. Emiatt számos kulcspozíciót a légierő tisztjeivel töltöttek fel, mivel ez a fegyvernem a korábbi tisztogatási hullámok során kevésbé volt kitéve a belső vizsgálatoknak.

A tisztogatás ára a hadseregben

A hatalomkoncentráció és a folyamatos gyanakvás ugyanakkor komoly veszélyeket hordoz a kínai haderő operatív hatékonyságára nézve. Az autokratikus rendszerekben a tisztikar tagjai a retorzióktól való félelem miatt egyre kevésbé mernek ellentmondani a felső vezetésnek, vagy reális helyzetértékelést előterjeszteni.

A szakmai vita hiánya és a túlzott politikai megfelelési kényszer drasztikusan növeli a hibás katonai döntések kockázatát egy esetleges éles konfliktushelyzetben, ami gyengítheti a hadsereg tényleges harcértékét.

A Peking által követett stratégia rávilágít arra, hogy Hszi Csin-ping számára jelenleg a belső stabilitás és a hadsereg feletti pártkontroll megőrzése mindent felülír. A Tajvan körüli feszültség és a dél-kínai-tengeri jelenlét ellenére a kínai vezetés elsődleges prioritása a fegyveres erők fegyelmének megszilárdítása és a tisztikar moráljának alaptalan kilengésektől mentes mederben tartása. A katonai modernizáció elérése helyett a politikai lojalitás vált a legfontosabb mércévé a pekingi döntéshozók szemében.

A 2027-es, jubileumi év felé közeledve a tisztogatások és a kádercserék várhatóan tovább folytatódnak. 

A kommunista párt legfelsőbb döntéshozó testülete, a Politikai Bizottság és a Központi Katonai Bizottság összetételének kijelölése határozza meg Kína politikai berendezkedését a következő évtizedre. Hszi Csin-ping olyan személyi struktúrát épít ki, amely szavatolja korlátlan hatalmának fennmaradását, kizárva a katonai elittel való bármiféle hatalommegosztás lehetőségét.

Hszi katonapolitikája világos üzenetet küld a kínai társadalom és a nemzetközi közösség számára: a fegyveres erők elsősorban a párt és a személyes hatalom védelmét szolgálják. A tisztogatási hullám nem egy átmeneti epizód a kínai belpolitikában, a hatalomgyakorlás tartós és integráns elemévé vált, amely meghatározza az ázsiai szuperhatalom jövőbeli stratégiáját és katonai magatartását.

Az osztrák fővárostól nem messze, Badenben korábbi európai csúcsdiplomaták és az orosz elit képviselői tárgyaltak a kapcsolatok jövőjéről, miközben a hivatalos csatornákon hűvös a viszony. Áttörés egyelőre aligha várható, béketárgyalásokról egyelőre szó sincs.