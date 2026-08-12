Lefejezte Hszi Csin-ping a kínai hadvezetést, lojalistákkal tölti fel az egész vezérkart

tisztogatás;Hszi Csin-ping;kínai hadsereg;kínai elnök;

2026-08-12 15:42:00 CEST

Több mint hatvan magas rangú tiszt tűnt el állásából vagy a nyilvánosság elől Kínában egy év alatt. A központi katonai bizottság korábbi tagjai közül mindössze ketten maradtak, miközben az előléptetéseknél a politikai megbízhatóság egyre fontosabb a szakmai tapasztalatnál. A folyamat még 2027 előtt tovább gyorsulhat.

Kínában Hszi Csin-ping államfő és pártfőtitkár példátlan keménységgel érvényesíti azt a maói alapelvet, amely szerint a fegyveres erők feletti ellenőrzést kizárólag a kommunista párt gyakorolhatja. A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg felső vezetésében lezajlott és jelenleg is tartó drasztikus tisztogatási hullám teljesen lefejezte a katonai elitet.

A Központi Katonai Bizottság korábbi tagjai közül mára mindössze két tisztségviselő maradt a helyén, miközben az elnök megkezdte a megüresedett kulcspozíciók újrahangolását a hozzá feltétlenül hűséges káderekkel.

Ez a folyamat a 2027-es pártkongresszus és a hadsereg alapításának századik évfordulója előtt különös politikai súllyal bír.

A tisztogatások mértékét és mélységét jól mutatja, hogy az elmúlt évben több mint 62 magas rangú tisztet zártak ki a pártból, függesztettek fel állásából vagy tüntettek el a nyilvánosság elől. A büntetőintézkedések nem kímélték a katonai vezetés korábbi második emberét, Csang Jou-hszia tábornokot sem, akinek leváltása megrázta a kínai védelmi szektort.

A korrupcióellenes harc köntösébe öltöztetett fegyelmi eljárások elsődleges célja a potenciális belső ellenzék felszámolása és a tisztikar teljes megfélemlítése, megelőzve bárminemű belső elégedetlenséget vagy hatalmi szervezkedést a hadsereg sorain belül.

Az új tisztségviselők kinevezésénél Hszi Csin-ping felrúgta a korábbi évtizedekben kialakult íratlan szakmai szabályokat és előléptetési konvenciókat.

Korábban a Központi Katonai Bizottságba történő bekerülés feltétele a legmagasabb tábornoki rendfokozat mellett a védelmi minisztérium, egy regionális parancsnokság vagy egy önálló fegyvernem tényleges vezetése volt. A jelenlegi pártfőnök azonban felülírta ezt a rendszert, és a kinevezéseket kizárólag a személyes lojalitás, valamint a politikai megbízhatóság alapján mérlegeli, háttérbe szorítva a hagyományos katonai karrierutakat és felhalmozott parancsnoki tapasztalatokat.

A lojalitás felülírja a katonai rangsort

Júniusban az államfő két új tábornok előléptetését rendelte el, köztük Csang Szu-kuangét, aki az elmúlt évtizedet a fegyveres erők belső ellenőrzési és korrupcióellenes szervezetében töltötte. Őt nevezték ki a Központi Katonai Bizottság fegyelmi ellenőrzési bizottságának élére, leváltva azt a Csang Seng-mint, aki korábban a drákói tisztogatások lebonyolításáért felelt, és nemrég a fegyveres erők főparancsnokságának második emberévé lépett elő.

Az ellenőrzési apparátusból érkező tisztek előléptetése világosan jelzi, hogy Peking a jövőben is a szigorú belső fegyelemre és a politikai kontrollra támaszkodik a haderő feletti hatalom megőrzése érdekében.

A kínai állami média képanyagainak elemzése szerint a tisztogatások következtében tapasztalatlanabb, alacsonyabb pozíciókból előléptetett tisztek kerültek a legfelsőbb parancsnoki posztokra.

A korrupcióellenes vizsgálatok ugyanis olyan mélyen érintették a szárazföldi és a rakétaerők vezetését, hogy a hadseregben súlyos szakemberhiány alakult ki a felső kategóriás parancsnoki szinteken. Emiatt számos kulcspozíciót a légierő tisztjeivel töltöttek fel, mivel ez a fegyvernem a korábbi tisztogatási hullámok során kevésbé volt kitéve a belső vizsgálatoknak.

A tisztogatás ára a hadseregben

A hatalomkoncentráció és a folyamatos gyanakvás ugyanakkor komoly veszélyeket hordoz a kínai haderő operatív hatékonyságára nézve. Az autokratikus rendszerekben a tisztikar tagjai a retorzióktól való félelem miatt egyre kevésbé mernek ellentmondani a felső vezetésnek, vagy reális helyzetértékelést előterjeszteni.

A szakmai vita hiánya és a túlzott politikai megfelelési kényszer drasztikusan növeli a hibás katonai döntések kockázatát egy esetleges éles konfliktushelyzetben, ami gyengítheti a hadsereg tényleges harcértékét.

A Peking által követett stratégia rávilágít arra, hogy Hszi Csin-ping számára jelenleg a belső stabilitás és a hadsereg feletti pártkontroll megőrzése mindent felülír. A Tajvan körüli feszültség és a dél-kínai-tengeri jelenlét ellenére a kínai vezetés elsődleges prioritása a fegyveres erők fegyelmének megszilárdítása és a tisztikar moráljának alaptalan kilengésektől mentes mederben tartása. A katonai modernizáció elérése helyett a politikai lojalitás vált a legfontosabb mércévé a pekingi döntéshozók szemében.

A 2027-es, jubileumi év felé közeledve a tisztogatások és a kádercserék várhatóan tovább folytatódnak.

A kommunista párt legfelsőbb döntéshozó testülete, a Politikai Bizottság és a Központi Katonai Bizottság összetételének kijelölése határozza meg Kína politikai berendezkedését a következő évtizedre. Hszi Csin-ping olyan személyi struktúrát épít ki, amely szavatolja korlátlan hatalmának fennmaradását, kizárva a katonai elittel való bármiféle hatalommegosztás lehetőségét.

Hszi katonapolitikája világos üzenetet küld a kínai társadalom és a nemzetközi közösség számára: a fegyveres erők elsősorban a párt és a személyes hatalom védelmét szolgálják. A tisztogatási hullám nem egy átmeneti epizód a kínai belpolitikában, a hatalomgyakorlás tartós és integráns elemévé vált, amely meghatározza az ázsiai szuperhatalom jövőbeli stratégiáját és katonai magatartását.