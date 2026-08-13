Támadás érte az FTC szurkolóit Lengyelországban, egyikük sípcsontja menekülés közben eltört

Ferencváros;verekedés;Orbán Anita;

2026-08-13 14:13:00 CEST

A zöld-fehérek este a lengyel Górnik Zabrze vendégeként lépnek pályára az Európa-liga selejtezőjében. A vendégcsapat szurkolóit egy zabrzei pizzériábanban támadták meg, egy magyar személy megsérült, sípcsonttörést szenvedett.

Támadás érte az FTC szurkolóinak egy csoportját a mérkőzés előtt, az esetben egy magyar szurkoló megsérült, sípcsonttörést szenvedett, jelenleg a zabrzei kórházban tartózkodik - olvasható Orbán Anita magyar külügyminiszter Facebook-oldalán.

„A rendőrök igazoltatták az incidensben való részvétellel gyanúsított személyeket. A magyar állampolgárok is kihallgatásra kerültek, közülük senki sem tett feljelentést.

„A lengyel rendőrök munkáját Magyarországról kivezényelt rendőrök is segítik. A főkonzulátus folyamatos kapcsolatban van a zabrzei rendőrkapitánysággal és mindkét labdarúgó klubbal” – olvasható a bejegyzésben.

Korábban a TVN24 portálja számolt be az esetről: a cikk szerint a Fradi Pirates nevű szurkolói csoportját egy zabrei pizzériában támadták meg. Riasztás után a lengyel rendőrök villámgyorsan jöttek, a lengyel ultrák azonban elmenekültek előlük.

13.08.2026, Górnik Zabrze???????? - Ferencváros????????, Before match day, Gornik Zabrze (~100) attacked Ferencváros Pirates (~25) at a pub in Zabrze territory, 8min riots and police coming, click here for more: https://t.co/fP3LwVebxE



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????… pic.twitter.com/Blqv46gcIh — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 13, 2026

A cikk szerint egy magyar szurkoló megsérült menekülés közben: az illető egy kerítésen ugrott át, a lába azonban eltört a földet érésnél.