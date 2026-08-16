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Lengyelországban felavatták Európa legmagasabb Szűz Mária-szobrát

Az alkotást egy helyben élő milliomos házaspár rendelte meg.

Egy lengyelországi faluban avatták fel azt az 55,6 méter magas Szűz Mária-szobrot, amelyet Európa legmagasabb ilyen alkotásának tartanak - írja a BBC.

A betonból készült szobor a lengyelországi Konotopiéban áll, és magassága csaknem 18 méterrel haladja meg a Rio de Janeiró-i Megváltó Krisztus emlékművét. A Fülöp-szigeteken ugyanakkor egy 98 méteres Szűz Mária-szobor áll.

A lengyel szobrot szombaton, Szűz Mária mennybevételének ünnepéhez kapcsolódó szertartáson szentelték fel. Az alkotás koronát viselő, kitárt karú Máriát ábrázol. Az ünnepségen két helikopter rózsaszirmokat szórt a szobor fölé.

Az emlékművet nem valamelyik nagy lengyel városban építették fel, hanem vidéken, távol a nagyobb népességközpontoktól. A távoli helyszínt nagyrészt az magyarázza, hogy az alkotást egy helyben élő milliomos házaspár rendelte meg. A szobrot felszentelő püspök, Krzysztof Wętkowski a lengyel PAP hírügynökség szerint azt mondta az egybegyűlteknek, hogy sok mai ember kizárólag saját magára és a földi dolgokra összpontosít, az alkotás viszont arra hív, hogy Isten és az ég felé emeljük tekintetünket.

Az avatáson részt vett a 82 éves Lech Wałęsa is. Lengyelország első demokratikusan megválasztott elnöke, a Szolidaritás mozgalom vezetője szakszervezeti karrierje elejétől Szűz Mária-jelvényt viselt, hitének fontos szerepet tulajdonított a kommunizmus elleni küzdelmében. Most az Associated Pressnek azt mondta, Szűz Máriával kezdte és vele is fejezi be.

A BBC szerint az emlékművet olyan időszakban avatták fel, amikor Lengyelország továbbra is túlnyomórészt katolikus ország, ugyanakkor sok fiatalabb, városi lengyel egyre inkább elfordult az egyháztól és annak hagyományaitól.

Három gyermek és két nő is életét vesztette a dél-libanoni légicsapásokban, amelyek az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb támadássorozatát jelentik. Izrael Hezbollah-célpontokra hivatkozik, Bejrút viszont attól tart, hogy a júniusi rendezési keret és a leszerelési terv újabb erőszakhullámba fulladhat.