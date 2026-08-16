Lengyelországban felavatták Európa legmagasabb Szűz Mária-szobrát

Lengyelország;vallás;szobor;szűz Mária;

2026-08-16 19:44:00 CEST

Az alkotást egy helyben élő milliomos házaspár rendelte meg.

Egy lengyelországi faluban avatták fel azt az 55,6 méter magas Szűz Mária-szobrot, amelyet Európa legmagasabb ilyen alkotásának tartanak - írja a BBC.

A betonból készült szobor a lengyelországi Konotopiéban áll, és magassága csaknem 18 méterrel haladja meg a Rio de Janeiró-i Megváltó Krisztus emlékművét. A Fülöp-szigeteken ugyanakkor egy 98 méteres Szűz Mária-szobor áll.

A lengyel szobrot szombaton, Szűz Mária mennybevételének ünnepéhez kapcsolódó szertartáson szentelték fel. Az alkotás koronát viselő, kitárt karú Máriát ábrázol. Az ünnepségen két helikopter rózsaszirmokat szórt a szobor fölé.

Az emlékművet nem valamelyik nagy lengyel városban építették fel, hanem vidéken, távol a nagyobb népességközpontoktól. A távoli helyszínt nagyrészt az magyarázza, hogy az alkotást egy helyben élő milliomos házaspár rendelte meg. A szobrot felszentelő püspök, Krzysztof Wętkowski a lengyel PAP hírügynökség szerint azt mondta az egybegyűlteknek, hogy sok mai ember kizárólag saját magára és a földi dolgokra összpontosít, az alkotás viszont arra hív, hogy Isten és az ég felé emeljük tekintetünket.

Az avatáson részt vett a 82 éves Lech Wałęsa is. Lengyelország első demokratikusan megválasztott elnöke, a Szolidaritás mozgalom vezetője szakszervezeti karrierje elejétől Szűz Mária-jelvényt viselt, hitének fontos szerepet tulajdonított a kommunizmus elleni küzdelmében. Most az Associated Pressnek azt mondta, Szűz Máriával kezdte és vele is fejezi be.

A BBC szerint az emlékművet olyan időszakban avatták fel, amikor Lengyelország továbbra is túlnyomórészt katolikus ország, ugyanakkor sok fiatalabb, városi lengyel egyre inkább elfordult az egyháztól és annak hagyományaitól.