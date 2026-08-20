Feljelentést tett a komlói jegyző, bizalomvesztésre hivatkozva kirúgták

nyomozás;hűtlen kezelés;felmentés;Komló;jegyző;

2026-08-20 15:39:00 CEST

Vaskó Ernő szerint egy önkormányzati ingatlan bérbeadása csaknem 22 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott Komlón. Polics József bizalomvesztésre hivatkozva mentette fel a jegyzőt, tagadta, hogy ennek közvetlen köze lenne a feljelentéshez.

Hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a komlói önkormányzatnál - írja az Átlátszó.

A feljelentést a város címzetes főjegyzője tette, akit nem sokkal később bizalomvesztésre hivatkozva felmentett a munkavégzés alól a polgármester.

A címzetes főjegyző, Vaskó Ernő 23 éve vezette a hivatalt, ebből 16 éven át dolgozott együtt Polics Józseffel. A feljelentés mellett több pályázati ügyben belső vizsgálatot is elrendelt. A polgármester Facebook-oldalán tudatta Vaskó Ernő felmentését, az Átlátszónak pedig azt mondta, nincs közvetlen összefüggés a feljelentés és a bizalomvesztés között. A büntetőeljárásról azt közölte, hogy várja a hivatalos fejleményeket.

A feljelentés egy uniós beruházásból létrehozott vállalkozói ház és játszóház üzemeltetéséhez kapcsolódik. A bérleti szerződést eredetileg az NBG Play-parks and Sport Kft.-vel kötötték meg, amely tíz ember foglalkoztatását és legalább 42,6 millió forintos beruházást vállalt. Vaskó Ernő feljelentése szerint azonban több kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesítettek, a 2026 márciusában tartott helyszíni ellenőrzésen pedig hiányosságokat találtak többek között a kerítésnél, a foglalkoztatás igazolásánál és a biztosítási dokumentumoknál.

A jegyző álláspontja szerint az önkormányzat nem érvényesítette az eredeti bérlővel szembeni szerződéses jogait, hanem egy másik cégnek biztosított lehetőséget a további működésre. A feljelentés alapján emiatt megközelítőleg 22 millió forintos vagyoni hátrány érhette az önkormányzatot. A rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem közölt.

A képviselő-testület zárt ülésen foglalkozott az üggyel. Nyilvános határozatában azt rögzítette, hogy a feljelentésben szereplő tájékoztatás a rendelkezésére álló iratok és a polgármester beszámolója alapján ténybelileg cáfolható és kétségbe vonható, ezért érdemi felülvizsgálatra szorul. Az Átlátszó szerint egyelőre nem ismert, pontosan milyen dokumentumokra alapozta ezt a testület.