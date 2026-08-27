Londoni bankárból a damaszkuszi rezsim pénzügyi hatalmassága lett Asma el-Aszad

Szíria;Bassár el-Aszad;

2026-08-27 19:46:00 CEST

Szíria korábbi elnökének felesége a jótékonysági hálózatoktól a telekommunikációig és az ingatlanpiacig óriási befolyást szerzett, miközben a családi hatalmi kör régi szereplőit is félreállította. Moszkvai száműzetésbe menekült, ám az Egyesült Királyságban háborús bűnökben való bűnrészesség és korrupció gyanúja miatt vizsgálják szerepét.

A közel-keleti történelem egyik legellentmondásosabb alakja Asma el-Aszad, aki a londoni pénzügyi világ előkelő szalonjaiból érkezett a damaszkuszi elnöki palotába. A brit és szír kettős állampolgársággal rendelkező asszony korábban a JPMorgan befektetési banknál épített karriert, számítógépes és francia irodalmi végzettséggel a zsebében. Amikor 2000-ben feleségül ment Bassár el-Aszadhoz, a nyugati közvélemény és a diplomáciai testületek a modernizáció, a nyitás és a reformok zálogát látták benne.

A nemzetközi sajtó elegánsnak, egyben elkötelezett reformernek festette le, aki jótékonysági szervezeteket alapít, gyermekjogokkal foglalkozik és támogatja a társadalmi felemelkedést. Az évtizedek során azonban kiderült, hogy a kifinomult külső mögött a rezsim egyik legkeményebb, legszámítóbb irányítója rejtőzött.

A hatalmi struktúrán belüli szerepe messze felülmúlta a hagyományos elnöki feleségek feladatkörét. A 2011-ben kirobbant szír polgárháború alatt, miközben az állami erőszakszervezetek városokat romboltak le és tüntetők tízezreit börtönözték be, Asma nem maradt tétlen megfigyelő. Elszántan kiállt férje döntései mellett, miközben szisztematikusan építette saját gazdasági és politikai befolyási övezetét.

Az általa alapított Syria Trust for Development nevű civil szervezet a humanitárius segítségnyújtás álcája alatt működött, de a valóságban a nemzetközi segélyek megcsapolásának és az állami erőforrások elosztásának elsődleges csatornájává vált. Az ENSZ és a nemzetközi adományozó szervezetek által küldött milliárdos dolláros támogatások jelentős része ezen a hálózaton keresztül áramlott, és a rendszer hűséges támogatóinak jutalmazására, valamint a hatalmi gépezet finanszírozására szolgált.

A nemzetközi szankciók szigorodásával Asma el-Aszad szerepe még inkább felértékelődött a damaszkuszi vezetésben.

Létrehozott egy közvetlenül az ellenőrzése alatt álló pénzügyi és logisztikai hálózatot, amely segített kijátszani a nyugati büntetőintézkedéseket. Külföldi fedőcégeken, strómanokon és hűséges üzletembereken keresztül koordinálta a luxuscikkek, drága bútorok, ékszerek és technológiai berendezések behozatalát.

A szíriai gazdaság fokozatos összeomlása és a háborús pusztítás közepette az elnöki feleség szisztematikusan vette át az ellenőrzést az ország legjövedelmezőbb szektorai felett. A telekommunikáció, az ingatlanpiac, a bankszektor és a tengeri kereskedelem jelentős része közvetlenül vagy közvetve az ő felügyelete alá került.

A belső hatalmi harcok során Asma még férje legbefolyásosabb családtagjaival is szembeszállt. Erre a legjellemzőbb példa Rami Makhlouf, az elnök unokatestvérének félreállítása volt. Makhlouf évtizedeken át a szír gazdaság koronázatlan királyaként ellenőrizte a nemzeti vagyont és a távközlési óriásvállalatokat. Amikor Moszkva a háborús költségek és hitelek törlesztését követelte Damaszkusztól, Asma kihasználta a lehetőséget, és összehangolt támadást indított Makhlouf üzleti birodalma ellen.

Vagyonát lefoglalták, vállalatait államosították vagy átjátszották az elnöki feleséghez hű üzleti köröknek. Ezzel az akcióval Asma lett a szír gazdasági élet legfőbb döntéshozója, aki közvetlenül felügyelte a pénzforgalmat.

Az ENSZ és a nemzetközi adományozó szervezetek által küldött milliárdos dolláros támogatások jelentős része ezen a hálózaton keresztül áramlott.

Az események azonban más irányt vettek, amikor 2024 decemberében az ellenzéki erők villámgyors előrenyomulása következtében a rezsim kártyavárként omlott össze. Az elnöki család Oroszországba menekült, feladva az fél évszázada fennálló családi dinasztikus uralmat.

A moszkvai száműzetésben eltöltött időszak alatt sorra derültek ki a rezsim működésének rejtett részletei. A damaszkuszi börtönök és állami archívumok megnyílásával a nemzetközi nyomozóhatóságok és emberi jogi szervezetek óriási mennyiségű dokumentumhoz jutottak hozzá. Ezek az iratok egyértelműen bizonyítják, hogy az elnöki feleség nem kizárólag pasztellruhás díszlet volt a brutális elnyomás mögött, hanem a döntéshozatali folyamatok aktív résztvevője.

A brit hatóságok háborús bűnökben való bűnrészesség és elkövetett emberi jogi sérelmek miatt indítottak eljárást ellene, miközben felmerült a brit állampolgárságának visszavonása is.

A brit hatóságok háborús bűnökben való bűnrészesség és elkövetett emberi jogi sérelmek miatt indítottak eljárást ellene.

Asma el-Aszad brit-szír kettős állampolgársága miatt különleges helyzetben van a nemzetközi jogi elszámoltatási folyamatokban. Mivel Londonban született és nevelkedett, a brit hatóságoknak közvetlen joghatóságuk van a személyéhez köthető bűncselekmények kivizsgálásában. A brit háborús bűnöket vizsgáló speciális rendőri egység eljárást indított ellene a polgári lakosság elleni szisztematikus erőszakban, kínzásokban és vegyi fegyverek alkalmazásában való bűnrészesség gyanúja miatt.

Ezzel párhuzamosan brit parlamenti képviselők és emberi jogi szervezetek szorgalmazzák brit állampolgárságának hivatalos visszavonását, megakadályozva ezzel az esetleges visszatérését az Egyesült Királyságba. A nemzetközi elfogatóparancsok és a folyamatban lévő nyomozások jelentősen beszűkítik mozgásterét az oroszországi száműzetésben.