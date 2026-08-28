Új szelek fújnak, már az egyik Orbán Viktor által életre hívott intézettől is elvárják, hogy legyen szakmai és független

pályázat;Orbán Viktor;népesedés;Novák Katalin;Tisza-kormány;

2026-08-28 14:29:00 CEST

Hamarosan új vezetője lesz az Orbán Viktor volt kormányfő által életre hívott Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért nevű intézménynek. Mint megtudtuk, a szociális minisztérium a döntéshozatalokhoz kapcsolódó kutatásokat, hatásvizsgálatokat és nemzetközi összehasonlításokat vár majd el a szervezettől.

„Az új vezetőtől szakmai függetlenséget, magas színvonalú kutatómunkát, módszertani megalapozottságot várunk, valamint a kormányzati intézkedések tényleges hatásainak a mérését” – ezt válaszolta a Népszavának az Orbán Viktor akkori miniszterelnök javaslatára, 2018-ban, a családok évében létrejött Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) nevű intézménnyel kapcsolatos kérdésünkre a Szociális és Családügyi Minisztérium.

Információink szerint a tárca július 30-án írt ki pályázatot, a jelentkezési határidő augusztus 14-e volt, az elbírálás határideje pedig jövő hétfő, tehát augusztus 31-e. A KINCS korábbi vezetője, Fűrész Tünde a saját közösségi oldalán június 12-én köszönt el. Akkor azt írta: „Itt állok, másként nem tehetek.” Megkeresésünkre a tárca közölte: Fűrész Tünde nyolc éven keresztül vezette az intézetet. Köszönik az ez idő alatt elvégzett munkáját, a vezetőváltás nem egyetlen konkrét szakmai ügy vagy személyes konfliktus következménye.

A KINCS munkájára a jövőben is számítanak, ugyanakkor az intézet szerepét és működését megújítják. Az a cél, hogy a szervezet a jövőben magas szakmai színvonalon működő háttérintézet legyen, amely kutatásokkal, adatelemzésekkel, hatásvizsgálatokkal és nemzetközi összehasonlításokkal segíti a kormányzati döntéshozatalt. Az új vezetőtől szakmai függetlenséget, magas színvonalú kutatómunkát, módszertani megalapozottságot várnak majd, továbbá a kormányzati intézkedések tényleges hatásainak mérését.

Elvárás az is, hogy az intézet nyitott legyen az egyetemek, kutatóhelyek, szakmai és civil szervezetek felé, s a családpolitikai kérdésekről folyó szakmai párbeszéd egyik meghatározó műhelyévé váljon – írta a minisztérium.

Fűrész Tünde a már említett elköszönő levelében arról írt: 2018-tól azért dolgoztak az intézetben, hogy a család- és népesedéspolitika háttérintézményeként hidat képezzenek a szakpolitikai döntéshozatal és a tudományos világ között.

A KINCS hivatalosan kutatóhelyként működött, ám kritikusai szerint sokkal inkább ideológiai műhely, mintsem független tudományos intézet volt. Valójában Novák Katalin szellemi hátterét biztosította, aki 2014 és 2020 között család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, majd köztársasági elnökké választása előtt, 2020–21-ben családokért felelős tárca nélküli miniszter volt. Abban az időben és később is a Fidesz-kormány családpolitikai intézkedéseihez kapcsolódó sajtótájékoztatókat, előadásokat rendeztek az intézmény I. kerületi épületében vagy házon kívül.

Valóban készültek tanulmányok is, például a CSOK Plusz kedvező fogadtatásáról, a Fidesz-kormány családpolitikai intézkedéseinek társadalmi támogatásáról, de arról is, hogy a magyar családok a veszélyek korában is tudtak előrelépni.

Fűrész Tünde 2021-ben publikált a Magyar Nemzet hasábjain a baloldali pártok megtévesztő adatairól; szerinte ugyanis miközben Magyarország erején felül védi a határokat, és a magyarok közül jóval többen települnek haza, mint ahányan elmennek, a baloldal hamis információkat közöl a bevándorlás mértékéről.

2020-ban a Véleményed kincs! elnevezésű kutatásukkal sokat foglalkozott a média. Ebben az Erzsébet-táborozó gyerekeknek osztályozniuk kellett a szüleiket úgy, hogy a kérdőíven a gyerek adatai, életkora, lakóhelye is szerepelt. A honlapon található Médiatár szerint az intézet közleményei többek között az Inforádióban, a Kossuth rádióban, a Magyar Nemzetben, a Mandineren és a Hír TV-ben jelentek meg.