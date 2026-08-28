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Új szelek fújnak, már az egyik Orbán Viktor által életre hívott intézettől is elvárják, hogy legyen szakmai és független

Hamarosan új vezetője lesz az Orbán Viktor volt kormányfő által életre hívott Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért nevű intézménynek. Mint megtudtuk, a szociális minisztérium a döntéshozatalokhoz kapcsolódó kutatásokat, hatásvizsgálatokat és nemzetközi összehasonlításokat vár majd el a szervezettől.

„Az új vezetőtől szakmai függetlenséget, magas színvonalú kutatómunkát, módszertani megalapozottságot várunk, valamint a kormányzati intézkedések tényleges hatásainak a mérését” – ezt válaszolta a Népszavának az Orbán Viktor akkori miniszterelnök javaslatára, 2018-ban, a családok évében létrejött Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) nevű intézménnyel kapcsolatos kérdésünkre a Szociális és Családügyi Minisztérium.

Információink szerint a tárca július 30-án írt ki pályázatot, a jelentkezési határidő augusztus 14-e volt, az elbírálás határideje pedig jövő hétfő, tehát augusztus 31-e. A KINCS korábbi vezetője, Fűrész Tünde a saját közösségi oldalán június 12-én köszönt el. Akkor azt írta: „Itt állok, másként nem tehetek.” Megkeresésünkre a tárca közölte: Fűrész Tünde nyolc éven keresztül vezette az intézetet. Köszönik az ez idő alatt elvégzett munkáját, a vezetőváltás nem egyetlen konkrét szakmai ügy vagy személyes konfliktus következménye.

A KINCS munkájára a jövőben is számítanak, ugyanakkor az intézet szerepét és működését megújítják. Az a cél, hogy a szervezet a jövőben magas szakmai színvonalon működő háttérintézet legyen, amely kutatásokkal, adatelemzésekkel, hatásvizsgálatokkal és nemzetközi összehasonlításokkal segíti a kormányzati döntéshozatalt. Az új vezetőtől szakmai függetlenséget, magas színvonalú kutatómunkát, módszertani megalapozottságot várnak majd, továbbá a kormányzati intézkedések tényleges hatásainak mérését.

Elvárás az is, hogy az intézet nyitott legyen az egyetemek, kutatóhelyek, szakmai és civil szervezetek felé, s a családpolitikai kérdésekről folyó szakmai párbeszéd egyik meghatározó műhelyévé váljon – írta a minisztérium.

Fűrész Tünde a már említett elköszönő levelében arról írt: 2018-tól azért dolgoztak az intézetben, hogy a család- és népesedéspolitika háttérintézményeként hidat képezzenek a szakpolitikai döntéshozatal és a tudományos világ között.

A KINCS hivatalosan kutatóhelyként működött, ám kritikusai szerint sokkal inkább ideológiai műhely, mintsem független tudományos intézet volt. Valójában Novák Katalin szellemi hátterét biztosította, aki 2014 és 2020 között család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, majd köztársasági elnökké választása előtt, 2020–21-ben családokért felelős tárca nélküli miniszter volt. Abban az időben és később is a Fidesz-kormány családpolitikai intézkedéseihez kapcsolódó sajtótájékoztatókat, előadásokat rendeztek az intézmény I. kerületi épületében vagy házon kívül.

Valóban készültek tanulmányok is, például a CSOK Plusz kedvező fogadtatásáról, a Fidesz-kormány családpolitikai intézkedéseinek társadalmi támogatásáról, de arról is, hogy a magyar családok a veszélyek korában is tudtak előrelépni. 

Fűrész Tünde 2021-ben publikált a Magyar Nemzet hasábjain a baloldali pártok megtévesztő adatairól; szerinte ugyanis miközben Magyarország erején felül védi a határokat, és a magyarok közül jóval többen települnek haza, mint ahányan elmennek, a baloldal hamis információkat közöl a bevándorlás mértékéről.

2020-ban a Véleményed kincs! elnevezésű kutatásukkal sokat foglalkozott a média. Ebben az Erzsébet-táborozó gyerekeknek osztályozniuk kellett a szüleiket úgy, hogy a kérdőíven a gyerek adatai, életkora, lakóhelye is szerepelt. A honlapon található Médiatár szerint az intézet közleményei többek között az Inforádióban, a Kossuth rádióban, a Magyar Nemzetben, a Mandineren és a Hír TV-ben jelentek meg.

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