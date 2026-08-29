Donald Trump fejét formázó ecstasy terjed Hollandiában, halálos lehet

kábítószer;Hollandia;Donald Trump;

2026-08-29 17:35:00 CEST

Az amerikai elnök fejét formázó kábítószer hatása később jelentkezik, mint a hagyományos ecstasyé, emiatt különösen nagy a túladagolás veszélye.

Vörös riasztást adott ki a Trimbos holland drogaddikciós intézet, miután egy Donald Trump fejét ábrázoló, veszélyes, könnyen halált okozó ecstasy-tabletta kezdett el terjedni a feketepiacon.

Az intézet honlapján megjelent közlemény szerint a Kábítószer-információs és -megfigyelő Rendszer (DIMS) egyik vizsgálóközpontjába benyújtott, különböző színű, Donald Trump-fejét ábrázoló tabletták rendkívül nagy mennyiségű para-metoxi-metamfetamint (PMMA) tartalmaznak, amely egy erősen mérgező hatású szintetikus stimuláns és pszichedelikus dizájner drog. Hatása hasonló az ecstasyk hatóanyagaként ismert metiléndioxi-metamfetaminhoz (MDMA), a hatása azonban később jelentkezik és esetenként elmarad a stimuláció, ami jelentősen növeli a túladagolás kockázatát. A PMMA bevétele után órákkal hirtelen hányinger, szapora szívverés, görcsök és rendkívül magas testhőmérséklet jelentkezhet.

A közzétett fotók tanúsága szerint a potenciálisan halált okozó Trump-tabletta különböző színekben is megjelent a feketepiacon (az ecstasy és az ahhoz hasonló készítmények még a liberális drogpolitikájáról nevezetes Hollandiában is illegálisak). A tabletta egyik oldala az amerikai elnök fejét ábrázolja, míg a másik oldalán egy Trump és egy NL (Hollandia rövidítése) felirat olvasható.

A Trimbos figyelmeztet, hogy senki semmilyen körülmények között ne vegyen be ebből a kábítószerből. Ha valaki mégis bevette ezt a készítményt és tüneteket tapasztal, azonnal hívjon (vagy hívjanak neki) orvosi segítséget, társai próbálják az érintett személyt lenyugtatni.