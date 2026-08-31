Uniós pénz miatt tört ki fejlesztési láz a 16 fős szlovák törpefaluban, 50 ezer euróból épülhet játszótér négy gyereknek

fejlesztés;Szlovákia;falu;uniós támogatások;játszótér;

2026-08-31 05:50:00 CEST

Hollópatakon mindössze néhányan laknak életvitelszerűen, mégis játszótér, napelemes térvilágítás és közösségi pihenőhely készült jelentős támogatásból. Hatósági ellenőrzések vizsgálhatják, mennyire szolgálják ezek a beruházások a helyiek valós igényeit és a vidék megtartó képességét.

Az északkelet-szlovákiai Felsővízközi járásban elterülő Hollópatak (Mlynky) az ország második legkisebb önálló közigazgatási egysége. A lengyel határtól mindössze három kilométerre fekvő, zárt völgyben elhelyezkedő településen a legutóbbi hivatalos népességnyilvántartási adatok szerint mindössze 16 ember rendelkezik állandó lakcímmel. A valóságban azonban még ennél is kevesebben, alig hét-nyolc személy tartózkodik életvitelszerűen a falu házaiban – írta riportjában a Denník N.

A lakosság átlagéletkora meghaladja a hatvan évet, a kiskorúak száma pedig elenyésző, hiszen a településen mindössze négy tíz év alatti gyermek van regisztrálva, akik közül három a jelenlegi polgármester családjához tartozik. A falu infrastrukturális ellátottsága rendkívül hiányos, hiányzik az ivóvízhálózat, a csatornázás és a gázvezeték is, az alapvető szolgáltatásokért, iskoláért vagy üzletekért pedig több kilométert kell utazni a szomszédos községekbe.

Ilyen demográfiai és infrastrukturális viszonyok mellett váltott ki országos visszhangot az a tény, hogy a község az utóbbi években kiemelkedő sikerrel pályázott különféle fejlesztési és vidékfejlesztési támogatásokra. A település központjában, a felújított községháza szomszédságában egy modern, magas műszaki színvonalú gyermekjátszóteret alakítottak ki 50 000 eurós támogatásból. A finanszírozást a mezőgazdasági kifizető ügynökség biztosította a vidékfejlesztési program keretéből.

Az eset különlegességét az adja, hogy a beruházás hivatalos dokumentációjában 14 olyan helyi lakos szerepel kedvezményezettként, aki közvetlenül profitál a projekt megvalósulásából,

miközben a faluban lényegében nincsenek olyan gyermekek, akik a mindennapokban használnák a létesítményt. A polgármesteri tisztséget betöltő Milan Ščerba a fejlesztések célszerűségét firtató újságírói megkeresésekre elzárkózott a válaszadástól.

A községi dokumentumok és a szomszédos települések vezetőinek nyilatkozatai alapján a polgármester családjával együtt a közeli városban él, a falubeli ingatlant pedig hétvégi házként használja. A helyi képviselő-testület összetétele szintén sajátos képet mutat, a legutóbbi helyhatósági választásokon a három képviselői helyért induló négy jelölt közül hárman a polgármesterrel azonos vezetéknevet viseltek, a polgármesteri tisztségért pedig egyetlen kihívó sem indult.

Látványos beruházások néhány lakóra

A játszótér megépítése mellett további jelentős összegű támogatások érkeztek a faluba. Az utóbbi években a településre irányuló források összege megközelítette a 180 000 eurót. Ennek egyik leglátványosabb eleme az a tizenegy napelemmel felszerelt okos lámpatestből álló közvilágítási rendszer, amelyet 35 000 eurós keretből telepítettek. A beruházás hivatalos célja a közlekedés biztonságának növelése volt, a gyakorlatban azonban a lámpák többsége nem a falu egyetlen aszfaltozott főútját világítja meg. A világítótesteket a gyalogos betonjárdák mentén, a temetőben, valamint a községháza mögött kialakított közösségi pihenőhelyen helyezték el.

A közösségi tér maga is jelentős uniós és állami forrásokból épült ki. A községháza mögötti területen egy nagyméretű, fedett filagória és egy kiépített tűzrakó hely található, amelyeket különálló támogatási projektekből finanszíroztak. A két különálló támogatási szerződés értéke eléri a 76 ezer eurót, amely magában foglalta a hozzávezető kőburkolatú sétányok, a vízelvezető rendszer és az új zászlórudak kiépítését is. A pihenőhely kapacitása többszörösen meghaladja a község állandó lakosságának számát.

A játszótér és a pihenőövezet méretezését a regionális szervezet azzal indokolta, hogy a település a szlovák-lengyel határvidék természetjáró és kerékpáros útvonalainak találkozási pontján fekszik.

A fejlesztések elsősorban a hétvégi házak tulajdonosait, az elszármazottakat, valamint a térségbe érkező bakancsos és kerékpáros turistákat szolgálják. A helyi akciócsoport érvelése szerint egy kistelepülés fejlesztési lehetőségeit nem lehet kizárólag a bejelentett lakosok száma alapján mérlegelni, mert az a törpefalvak teljes ellehetetlenüléséhez és elnéptelenedéséhez vezetne.

Papíron minden rendben, a haszon azonban kérdéses

A támogatások elosztási rendszere és a forrásfelhasználás hatékonysága miatt több parlamenti képviselő és szakértő is bírálatot fogalmazott meg. A kritikák lényege, hogy noha a projektek formálisan megfelelnek a jogszabályi és pályázati követelményeknek, a gyakorlatban nem érnek el valós társadalmi vagy gazdasági felzárkózási hatást. A legfelsőbb ellenőrzési hatóság korábbi vizsgálatai már rámutattak a helyi akciócsoportok működésében és a kifizető ügynökség ellenőrzési mechanizmusaiban rejlő belső hiányosságokra.

A területfejlesztési és beruházási minisztérium jelenlegi vezetése jelzést adott arra vonatkozóan, hogy a jövőben szigorúbb szempontok alapján vizsgálják meg a támogatott projektek tényleges hasznosulását. A szaktárca ellenőrzési főosztálya lakossági és sajtójelzések alapján helyszíni vizsgálatot rendelhet el a források felhasználásának áttekintésére. Ennek célja annak megállapítása, hogy a papíron szabályos beruházások a valóságban mennyire szolgálják a közösség reális érdekeit és a vidék megtartó képességét.

A hollópataki eset rávilágít az európai uniós felzárkóztatási alapok elosztási rendszerének szerkezeti problémáira.

Miközben a támogatási szabályzatok a formai megfelelésre és a bürokratikus mutatók teljesülésére helyezik a hangsúlyt, a kiutalt összegek társadalmi megtérülése és a helyi életminőségre gyakorolt tényleges hatása gyakran másodlagos szempont marad. A források célzott irányítása nélkül a kistelepülési fejlesztések könnyen elszigetelt, kihasználatlan beruházásokká válhatnak.