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Hollópatak egyik része, Középhámor látképe

Uniós pénz miatt tört ki fejlesztési láz a 16 fős szlovák törpefaluban, 50 ezer euróból épülhet játszótér négy gyereknek

Hollópatakon mindössze néhányan laknak életvitelszerűen, mégis játszótér, napelemes térvilágítás és közösségi pihenőhely készült jelentős támogatásból. Hatósági ellenőrzések vizsgálhatják, mennyire szolgálják ezek a beruházások a helyiek valós igényeit és a vidék megtartó képességét.

Az északkelet-szlovákiai Felsővízközi járásban elterülő Hollópatak (Mlynky) az ország második legkisebb önálló közigazgatási egysége. A lengyel határtól mindössze három kilométerre fekvő, zárt völgyben elhelyezkedő településen a legutóbbi hivatalos népességnyilvántartási adatok szerint mindössze 16 ember rendelkezik állandó lakcímmel. A valóságban azonban még ennél is kevesebben, alig hét-nyolc személy tartózkodik életvitelszerűen a falu házaiban – írta riportjában a Denník N.

A lakosság átlagéletkora meghaladja a hatvan évet, a kiskorúak száma pedig elenyésző, hiszen a településen mindössze négy tíz év alatti gyermek van regisztrálva, akik közül három a jelenlegi polgármester családjához tartozik. A falu infrastrukturális ellátottsága rendkívül hiányos, hiányzik az ivóvízhálózat, a csatornázás és a gázvezeték is, az alapvető szolgáltatásokért, iskoláért vagy üzletekért pedig több kilométert kell utazni a szomszédos községekbe.

Ilyen demográfiai és infrastrukturális viszonyok mellett váltott ki országos visszhangot az a tény, hogy a község az utóbbi években kiemelkedő sikerrel pályázott különféle fejlesztési és vidékfejlesztési támogatásokra. A település központjában, a felújított községháza szomszédságában egy modern, magas műszaki színvonalú gyermekjátszóteret alakítottak ki 50 000 eurós támogatásból. A finanszírozást a mezőgazdasági kifizető ügynökség biztosította a vidékfejlesztési program keretéből.

Az eset különlegességét az adja, hogy a beruházás hivatalos dokumentációjában 14 olyan helyi lakos szerepel kedvezményezettként, aki közvetlenül profitál a projekt megvalósulásából,

miközben a faluban lényegében nincsenek olyan gyermekek, akik a mindennapokban használnák a létesítményt. A polgármesteri tisztséget betöltő Milan Ščerba a fejlesztések célszerűségét firtató újságírói megkeresésekre elzárkózott a válaszadástól.

A községi dokumentumok és a szomszédos települések vezetőinek nyilatkozatai alapján a polgármester családjával együtt a közeli városban él, a falubeli ingatlant pedig hétvégi házként használja. A helyi képviselő-testület összetétele szintén sajátos képet mutat, a legutóbbi helyhatósági választásokon a három képviselői helyért induló négy jelölt közül hárman a polgármesterrel azonos vezetéknevet viseltek, a polgármesteri tisztségért pedig egyetlen kihívó sem indult.

Látványos beruházások néhány lakóra

A játszótér megépítése mellett további jelentős összegű támogatások érkeztek a faluba. Az utóbbi években a településre irányuló források összege megközelítette a 180 000 eurót. Ennek egyik leglátványosabb eleme az a tizenegy napelemmel felszerelt okos lámpatestből álló közvilágítási rendszer, amelyet 35 000 eurós keretből telepítettek. A beruházás hivatalos célja a közlekedés biztonságának növelése volt, a gyakorlatban azonban a lámpák többsége nem a falu egyetlen aszfaltozott főútját világítja meg. A világítótesteket a gyalogos betonjárdák mentén, a temetőben, valamint a községháza mögött kialakított közösségi pihenőhelyen helyezték el.

A közösségi tér maga is jelentős uniós és állami forrásokból épült ki. A községháza mögötti területen egy nagyméretű, fedett filagória és egy kiépített tűzrakó hely található, amelyeket különálló támogatási projektekből finanszíroztak. A két különálló támogatási szerződés értéke eléri a 76 ezer eurót, amely magában foglalta a hozzávezető kőburkolatú sétányok, a vízelvezető rendszer és az új zászlórudak kiépítését is. A pihenőhely kapacitása többszörösen meghaladja a község állandó lakosságának számát.

A játszótér és a pihenőövezet méretezését a regionális szervezet azzal indokolta, hogy a település a szlovák-lengyel határvidék természetjáró és kerékpáros útvonalainak találkozási pontján fekszik.  

A fejlesztések elsősorban a hétvégi házak tulajdonosait, az elszármazottakat, valamint a térségbe érkező bakancsos és kerékpáros turistákat szolgálják. A helyi akciócsoport érvelése szerint egy kistelepülés fejlesztési lehetőségeit nem lehet kizárólag a bejelentett lakosok száma alapján mérlegelni, mert az a törpefalvak teljes ellehetetlenüléséhez és elnéptelenedéséhez vezetne.

Papíron minden rendben, a haszon azonban kérdéses

A támogatások elosztási rendszere és a forrásfelhasználás hatékonysága miatt több parlamenti képviselő és szakértő is bírálatot fogalmazott meg. A kritikák lényege, hogy noha a projektek formálisan megfelelnek a jogszabályi és pályázati követelményeknek, a gyakorlatban nem érnek el valós társadalmi vagy gazdasági felzárkózási hatást. A legfelsőbb ellenőrzési hatóság korábbi vizsgálatai már rámutattak a helyi akciócsoportok működésében és a kifizető ügynökség ellenőrzési mechanizmusaiban rejlő belső hiányosságokra.

A területfejlesztési és beruházási minisztérium jelenlegi vezetése jelzést adott arra vonatkozóan, hogy a jövőben szigorúbb szempontok alapján vizsgálják meg a támogatott projektek tényleges hasznosulását. A szaktárca ellenőrzési főosztálya lakossági és sajtójelzések alapján helyszíni vizsgálatot rendelhet el a források felhasználásának áttekintésére. Ennek célja annak megállapítása, hogy a papíron szabályos beruházások a valóságban mennyire szolgálják a közösség reális érdekeit és a vidék megtartó képességét.

A hollópataki eset rávilágít az európai uniós felzárkóztatási alapok elosztási rendszerének szerkezeti problémáira. 

Miközben a támogatási szabályzatok a formai megfelelésre és a bürokratikus mutatók teljesülésére helyezik a hangsúlyt, a kiutalt összegek társadalmi megtérülése és a helyi életminőségre gyakorolt tényleges hatása gyakran másodlagos szempont marad. A források célzott irányítása nélkül a kistelepülési fejlesztések könnyen elszigetelt, kihasználatlan beruházásokká válhatnak.

Nyugati hírszerzési szolgálatok szerint a Putyin-rezsimhez köthető hálózatok ukrán fegyverszállításban érdekelt cégek vezetőit figyelik meg, szabotázs- és gyilkossági akciókat készítenek elő. Németországban a Donaustahl alapítója már bujkál, a Rheinmetall vezérigazgatója pedig fokozott őrizetet kapott.