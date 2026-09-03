Egy ember meghalt, amikor két autó összeütközött a Soroksári úton

halálos baleset;frontális ütközés;Soroksári út;

2026-09-03 08:16:00 CEST

Két embert a katasztrófavédelem munkatársai feszítővágóval szabadítottak ki.

Egy ember meghalt, miután két autó frontálisan ütközött a fővárosban, a IX. kerületi Soroksári úton – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön.

A baleset 6 óra körül történt a Soroksári út 117. szám előtt.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik gépkocsiból. A baleset miatt torlódás alakult ki a fővárosba vezető oldalon, a rendőrök a forgalmat a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a környező utcákba irányítják.