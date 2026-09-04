Őrizetbe vették a Soroksári úti halálos baleset feltételezett okozóját

kábítószer;halálos baleset;frontális karambol;Soroksári út;bódultság;

2026-09-04 13:43:00 CEST

A gyanú szerint bódult állapotban vezetett.

Őrizetbe vették azt a 34 éves férfit, akit a rendőrség a Soroksári úton történt halálos baleset okozásával gyanúsít.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) halált okozó, bódult állapotban elkövetett járművezetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki N. Ferencet, és kezdeményezte a letartóztatását.

A nyomozás eddigi adatai alapján szeptember 3-án reggel 6 óra körül egy Mitsubishi haladt a IX. kerületi Soroksári úton a Szabadkai út felé. A Soroksári út 160. szám közelében az autó eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti oldalra, ahol összeütközött egy Forddal, amely az ütközés következtében az útpadkának, majd egy parkolást gátló oszlopnak csapódott.

A Fordot vezető 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette, utasát súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A Mitsubishi vezetője és utasa az elsődleges adatok alapján könnyű sérüléseket szenvedett.

A rendőrök N. Ferenccel szemben kábítószer-gyorstesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt adott. Mivel nála és utasánál is felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja, mindkettejüknél mintavételről intézkedtek.

A rendőrök a helyszínen szemlét tartottak, és lefoglalták a balesetben érintett járműveket. Emellett megszerezték és elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit. N. Ferenc a gyanúsítotti kihallgatásán nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen nem élt panasszal.

A baleset valamennyi körülményét a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya szakértők bevonásával vizsgálja.