A szomszéd fürdőhelyre szivattyúzta az iszapot a balatonlellei jachtklub

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2026-09-08 13:56:00 CEST

Hatósági engedéllyel, a móló védelmében jártak el.

Nem elég, hogy amúgy is rendkívül alacsony a Balaton vízállása, a part menti területek kiszáradtak a mederben, Balatonlellén a BL YachtClub vitorláskikötőjéből a szomszédos fürdőterületre szivattyúzták át az iszapot, hogy a vitorlások és kishajók használni tudják a kikötőt – jelezte több olvasónk, fotókat is mellékelve az iszapátemelésről.

„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel és a vízügyi igazgatósággal kötött mederhasználati visszterhes szerződés, és ez utóbbi által kiadott és évi rendszerességgel ellenőrzött hatósági engedély alapján került sor a kikötőnél végzett mederkotrás balatoni homokjának elhelyezésére az engedélyben kijelölt helyszínen” – felelte érdeklődésünkre a BL YachtClub.

E szerint a mederkotrásból származó anyag máshol nem rakható le, mert az engedély meghatározza ennek pontos helyét.

Azért a mólószár másik oldalát jelölték ki lerakási helyszínként, mert ez erősíti a mólószár támasztását. A kikötő igyekszik akként elhelyezni a hordalékot, hogy az a lehető legközelebb essen a mólószárhoz. Az alacsony vízszint miatt egyébként a hordaléktól függetlenül a part közelében jelenleg nincs víz.

A jachtklub válaszában megjegyezte, a kikötő környezetében nincs strand, viszont az engedélyben érintett lerakóhely olyan partszakaszt is érint, mely néhány méternyire benyúlik egy szomszédos társasház elé, s a nyaralótulajdonosok azt a helyet fürdésre használják.

Az ügyben megkerestük a balatonlellei önkormányzatot, ahol Deák István jegyző érdeklődésünkre közölte, tudnak az esetről, ám nincs jogkorük intézkedni, ugyanis a tómeder kezelője székesfehérvári székhelyű Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Természetesen a vízügynél is érdeklődtünk, arra voltunk kíváncsiak, tudnak-e az esetről, volt-e engedélye a BL YachtClubnak az iszap áthelyezésére, kitől, melyik hatóságtól kapták, mekkora mennyiséget szivattyúztak át, ha volt engedélyük, és az Igazgatóságtól kapták, akkor miért adtak engedélyt erre ilyen alacsony vízállásnál, ha nem volt, akkor milyen intézkedéseket tett az Igazgatóság a jachtklubbal szemben? Arra is rákérdeztünk, miért nem hajóra vagy a partra szivattyúzták az iszapot, s szállították el a megfelelő lerakóhelyre.

A munkavégzés az igazgatóság balatoni szakaszmérnökségének mederkezelői hozzájárulásával történt – erősítette meg a BL YachtClub állításait a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

A hozzájárulást a lágyiszap soron kívüli eltávolításához adták ki, tekintettel a jelenleg tapasztalható rendkívül alacsony vízállásra. A vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező balatoni kikötők soron kívüli fenntartókotrási munkái a természetvédelmi hatóság tudomásával, a kikötők medencéjének és behajózhatóságának biztosítása érdekében, a hajózási használatbavételi engedélyben rögzített mederszintig történnek. A lágyiszapot a vízjogi üzemeltetési engedély alapján, mely tartalmazza a keleti és a nyugati mólószárak melletti homoklekerekítés maximális mértékét, a kikötő mólószárai mellett kialakított lidós szakaszon helyezték el.