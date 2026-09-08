Kedves FTC, a fenyegetés az fenyegetés

Ferencvárosi Torna Club;

2026-09-08 18:22:00 CEST

Az FTC Sajtóosztálya levelet írt nekem (alul olvasható). Nem azért, hogy elítélje a hétvégi, „Kubatov Gábor, kezdj el aggódni” feliratú molinót, amit az újpesti drukkerek feszítettek ki, hanem azért, hogy megkérdezze: én elítélem-e. Arra nem tért ki a levél, hogy a szemközti oldalon a ferencvárosi ultrák agyonverést és halált helyeztek kilátásba a klubot szerintük támadóknak.

Amikor egy futballstadionban valakit név szerint megfenyegetnek, jelen esetben a klub elnökét, az ember naivan azt gondolná, hogy a klub sajtóosztálya esetleg azt írja: ez elfogadhatatlan. Ehelyett kaptam egy kérdést: ha korábban elítéltem az újságírók fenyegetését, vajon akkor is fenntartom-e az álláspontomat, ha történetesen az FTC elnöke a címzett?

Igen.

Fenyegetést elítélni ugyanis nem pozíciófüggő.

Nem úgy működik, hogy az erkölcsi iránytűn van egy Fradi- és egy nem Fradi-állás. Azon nincs mit mérlegelni, hogy a halállal való fenyegetés vagy annak burkolt megfelelője elfogadható-e. Vagy az, hogy az elnöknek aggódnia kell-e. Nem elfogadható.

A levélben az FTC azt kérdezi: „amennyiben nem ítélik el az esetet, akkor miért nem?”

Van ennél egyszerűbb kérdés. Az FTC elítéli?

Mert ebből a levélből nem derül ki.

Pedig a helyzet pofonegyszerű. Ha valakit megfenyegetnek, azt el kell ítélni. Nem kell hozzá sajtóosztály, jogi csapat, kommunikációs stratégia, háttéranyag. Elég hozzá egy mondat.

„A fenyegetést elítéljük.”

Ha ezt kimondják, én leszek az első, aki azt mondja: rendben, ebben egyetértünk. De addig furcsa érzés, hogy miközben egy fenyegető molinó lobog a lelátón, az FTC Sajtóosztálya nem a molinóval vitatkozik, hanem velem. Ez már a kommunikáció egészen sajátos válfaja: amikor a probléma nem az, hogy valakit megfenyegettek, hanem az, hogy az újságíró elítéli-e.

Szóval igen, kedves FTC: elítélem.

A labda innentől az önök térfelén.

Íme a levél.

Tisztelt Szerkesztőség!

Az FTC Sajtóosztályának nevében fordulunk önökhöz. Arról érdeklődnénk, hogy kívánnak-e reagálni a hétvégi, FTC–Újpest-mérkőzésen a vendégszektorban feltartott „Kubatov Gábor, kezdj el aggódni” fenyegető molinó ügyében. Önök az elmúlt héten, nagyon helyesen kiálltak amellett, hogy tűrhetetlen, ha verbális támadás, fenyegetés ér újságírót. Vincze Attila hosszú cikkben foglalkozott azzal, hogy szintet lépett az ultrák fenyegetése. Kérdésünk a következő: amennyiben hasonló, szövegében ugyanolyan fenyegetést kap egy klub elnöke, azt is elítélik-e, abban az esetben is úgy vélik, idézve a cikket, „jött a fenyegetés” és „mindez … már messze túlmutat a szurkolói indulatokon: ez súrolja a Büntető törvénykönyvben leírtakat.”? Amennyiben nem ítélik el az esetet, akkor, kérjük, adjanak választ arra, hogy miért nem ítélik el, noha ezt megtették más esetben a múlt héten? Sportbaráti üdvözlettel: FTC Sajtóosztály