Díjat alapítottak Karsai Dániel emlékére az egykori alma materében

díj;eutanázia;Karsai Dániel;

2026-09-09 07:43:00 CEST

Vajtu Anasztázia negyedéves joghallgató vehette át első ízben a Virtus Civilis Karsai Dániel-díjat Győrben, a Széchenyi István Egyetem hangversenytermében hétfőn. Az indoklás szerint a díjazott TDK dolgozatában kimagasló minőségben járta körül az eutanázia kérdését, amelyet a két évvel ezelőtt ALS-ben elhunyt alkotmányjogász ügyén keresztül mutatott be.

A díjat Szoboszlai-Kiss Katalin, az egyetem jogtörténeti karának docense, Váczi Péter alkotmányjogász és Kukorelli István alapította Karsai Dániel emlékére, mivel a 2024 szeptemberében elhunyt alkotmányjogász 2001-ben Győrben szerzett diplomát. Az elismerést mostantól minden évben odaítélik egy olyan joghallgatónak, aki az adott akadémiai évben ír valamilyen tudományos dolgozatot – évfolyamdolgozatot, szakdolgozatot, TDK-dolgozatot, diplomamunkát – eutanázia vagy életvégi döntések témában. A pályamunkákat az alapítók bírálják el, ők hozzák meg a döntést, hogy ki lesz méltó a díjra. De mint az ötletgazda hozzátette: hármukon kívül a kar több oktatója is kiállt az ügy mellett, akik valamennyien aláírták az alapító okiratot, amelyet a díszteremben helyeznek el, ahol az intézmény legjelentősebb ünnepségeit rendezik meg.

Az alapítók a 2026-os, egyben az első Virtus Civilis Karsai Dániel-díjat Vajtu Anasztázia negyedéves joghallgatónak adományozták, aki TDK-dolgozatában jogi és etikai szempontból vizsgálta az életvégi döntéseket, különös tekintettel Karsai Dániel ügyére és küzdelmére. Dolgozatának címe: Az eutanázia kérdése – Karsai Dániel ügye. Méltató beszédében Szoboszlai-Kiss Katalin kiemelte: a hallgató munkájában alaposan és hitelesen argumentálta Karsai Dániel életvégi döntésekkel kapcsolatos küzdelmét.

A díjazott egy oklevelet és egy emlékplakettet vehetett át, amelyen Karsai Dániel arcképe látható. A rajzot Szerényi Gábor Munkácsy-díjas művész készítette, a plakett pedig a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándéka.

„Nem az a fontos, hogy meddig élünk, hanem az, hogy milyen méltósággal. Amikor Seneca ezt írta talán pontosan olyan sorsokra gondolt, mint amilyen ez a kivételes életút, amely előtt ma tisztelgünk.

Karsai Dániel a modern kori győri jogászképzés padsoraiban, hallgatóként alapozta meg azt a tudást, amellyel későbbi tudományos és ügyvédi sikereit elérte. Egy tanárnak a legnagyobb öröm, ha a diákjai túlszárnyalják őt, és a legnagyobb szomorúság, ha a kemény munka ellenére a sors közbelép. Tanárai és évfolyamtársai életében és halálát követően is mélyen tisztelik Karsai Dánielt. Fájdalmasan fiatalon véget ért életútja arra kötelez bennünket, hogy örökre megőrizzük az emlékét.

Karsai Dániel az életvégi döntések jogáról kezdeményezett társadalmi vitát, és miközben nyilvánosan vállalta betegségét, elszánt jogi harcot vívott. Tudásával, életével és halálával is példaértékűen küzdött e döntések morális tisztaságáért” – mondta el a docens a díjátadón.

Lapunknak nyilatkozva hozzátette:

„Azt hiszem, Dani egy szimbólum. Bibói magasságú civil kurázsival rendelkezett, ezért is adtuk a Virtus Civilis nevet a díjnak.”

Szoboszlai-Kiss Katalin ugyanakkor fontosnak tartotta kiemelni, hogy az életvégi döntések nem csak az eutanáziáról szólnak, és gyakorlatilag minden családot érintenek. Ezért sem meglepő, hogy amióta oktat, minden évben több hallgató is foglalkozik ennek a témakörnek a boncolgatásával, és mind az eutanázia mellett, mind ellene nagyon komoly érveket sorakoztatnak fel.