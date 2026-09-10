Házi őrizetbe helyezték a Molnár Péter vállalkozó felrobbantásával gyanúsított T. Tibort és társát

gyilkosság;maffia;házi őrizet;

2026-09-10 13:33:00 CEST

T. Tibort felbujtással, a szintén házi őrizetbe került B. Rolandot a gyilkosság végrehajtásával gyanúsítják.

Kiengedték a letartóztatásból az egyik legismertebb maffiagyilkosság két gyanúsítottját: egyikük az a T. Tibor, aki meghatározó szereplője volt a veszprémi alvilágnak, s aki a gyanú szerint társaival részt vett az éjszakai életben ugyancsak jól ismert vállalkozó, Molnár Péter 1997-ben történt felrobbantásában - értesült a Magyar Nemzet.

A bíróság a lapnak megerősítette, hogy T. Tibort - aki a gyanú szerint felbujtóként vett részt a bűncselekményben - házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletbe helyezték.

A cikk felidézi, T. Tibor meghatározó alakja volt a veszprémi-balatoni éjszakai életnek és ismerőse a tavaly áprilisban őrizetbe vett, majd letartóztatott, az alvilágban Veszprémi Jimmyként ismert Gy. Lászlónak, akit eredetileg jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt fogtak el, később azonban őt is meggyanúsították felbujtással a Molnár-ügyben.

A bűncselekmény végrehajtásával a gyanú szerint B. Ferencet és B. Rolandot bízták meg, utóbbi a lap szerint szintén bűnügyi felügyeletbe került.

Molnár Pétert egy, a terepjárója vezetőülése alá rejtett plasztikbombával robbantották fel 1997. augusztus 13-án a Balatonalmádi és Szentkirályszabadja között. A 33 éves férfi belehalt a merényletbe, 21 éves utasát életveszélyes állapotban szállították kórházba, de végül túlélte a támadást.