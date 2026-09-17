Majré a Bayer–Orbán-show-ban

Orbán Viktor;AVH;Bayer show;NVVH;

2026-09-17 06:00:00 CEST

Az atlétikai világdöntő harmadik napi eseményeinek a megtekintése után átkapcsoltam a Hír TV-re, ahol Bayer Zsolt „faggatta” a volt miniszterelnököt, Orbán Viktort. Közelgő vidéki előadásom előtt kötelességemnek tartottam, hogy meghallgassam a mélyrepülésbe kezdett Fidesz örökös elnökét.

Orbán az ország visszagyarmatosításáról beszélt (B. Zs. hevesen bólogatott), egy újkommunista rezsim rémével riogatott, és a frissen gründolt Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) kapcsán új ÁVH-t (Államvédelmi Hatóság, 1948 és 1956 között működött) emlegetett. Még ezen sem akadtam fenn mindaddig, amíg O. V. a következőket nem mondta:

„Azt nagyon világosan meg kell mondani a jobboldalnak, hogy aki ebben az ÁVH-ban – és mindegy, ki a vezetője, az egy mellékkérdés –, ebben az ÁVH-ban munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, mikor helyreállítjuk a jogállamot, nem tudja elkerülni a felelősségre vonást. Pénzügyi és jogi felelősségre vonást. Ezt most előre, higgadtan, nyugodtan, tiszta lapokkal játszva meg kell mondani. Ezért nyomon fogjuk őket követni. Minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk, kicsoda, ki fia-borja, mit csinál ott, milyen eljárásokban vett részt, milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője. Ezeket mind nyilvánosságra fogjuk hozni. S előre, higgadtan és nyugodtan meg kell mondani. Tehát az önkényt nem szabad eltűrni. Az önkénnyel szemben harcolni kell.”

1. Illene tudni, hogy az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) a magyarországi kommunista pártállami diktatúra titkosan és nyíltan is tevékenykedő politikai rendőrsége volt, s a Minisztertanács (kormány) alá tartozott. A közeli múltban alapított NVVH a mindenkori kormánytól teljesen függetlenül működik, és felügyeletét közvetlenül a parlament látja el. A hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak van alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot.

2. A hivatal dolgozói a legkülönfélébb területekről érkezhetnek, státuszuk is sokféle, munkavégzésre irányuló jogviszonyuk is eltérő lehet. Egyben azonban feltétlenül azonosak: abban, hogy egy kiterjedt hatáskörrel rendelkező állami szervezet dolgozói, így valamennyien a köz szolgálatában állnak. Ez a munkavállalói közösség azt vállalja, hogy feltárja a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonkimentés és a jogellenes magánvagyon-gyarapodás nyomait, beazonosítja és felelősségre vonja a közpénzekkel gondatlanul bánó bűnösöket, illetve segítőiket. A jövőben pedig megvédi a közvagyonnal történő törvényes, átlátható és felelős gazdálkodást.

Nem pártpolitikusokat fognak üldözni, hanem gazdasági bűnözőket. Sajnos arra is van esély, hogy a bűnelkövető és a politikus személye egybeesik, de ez nem fékezi és nem fokozza a hivatali aktivitást!

3. Orbán nyíltan megfenyegette az új hatóság valamennyi dolgozóját. Ügyészeket, nyomozókat, pénzügyőröket, informatikusokat, adószakértőket, sőt azt is kilátásba helyezte, hogy név szerint „kiszerkeszti” őket, ha munkát vállalnak a hivatalban. Orbán merészel riogatni önkénnyel és új ÁVH-val, miközben listázásra és leszámolásra készül?!

A bukott miniszterelnök retteg a felelősségre vonástól és szorong a családi vagyon jövője miatt is. A jogállam rendíthetetlen híveként próbálja magát feltüntetni, holott csak a részvények, birtokok, elvtelenül lehívott és vélhetőleg jogszabályellenes támogatások elvesztese miatt aggódik. Nem az ország sorsa érdekli, hanem csak az, hogy – társaival együtt – valahogy megússza a közpénzekkel való visszaélések és a mesés vagyonosodások körülményeinek kivizsgálását.

Megmondom őszintén, korábban némi kétkedéssel fogadtam az NVVH létrehozását, mondván: nem kell konkurens vádhatósági és nyomozati szerv, ezekkel a jogosítványokkal a már meglévő intézményeket kell felhatalmazni.

Az „alákérdezős” interjú arról győzött meg, hogy a volt miniszterelnököt nagyon zavarja az új közintézmény léte, pánikban van, és ezért fenyegetőzik ostoba módon.

Kizárólag a bosszú és az ijedtség vezérli a felcsúti cézárt, ezért arra kérem a hivatal valamennyi jelenlegi és jövőbeli alkalmazottját, hogy ne adjanak hitelt Orbán súlytalan mondatainak, ne tévessze meg őket a volt kormányfő hamis magabiztossága. Saját szememmel láttam, hogy dübörög a majré! Hajrá, NVVH!

A szerző közgazdász

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