Előállította az ügyészség Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet

Magyar Péter;Jellinek Dániel;

2026-09-15 12:11:00 CEST

Ezt Magyar Péter jelentette be a Parlamentben.

„Tudomásom szerint az ügyészég előállította Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót és Tiborcz István üzlettársát és szintén előállította egy nagyon-nagyon sok éve húzódó ügyben Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérét. Az önök embereit” – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Parlamentben.

Magyar a fideszes Németh Balázsnak a dohánytermék jövedéki adója témájában intézett felszólalására reagált így. Előbb felemlegette, hogy Németh Balázsnak családi érdekeltsége van a dohánybizniszben, majd beszédét zárta a Jellinek és Szivek előállításának megemlítésével.