Fenntarthatóbb mikrochipek, zöld gyógyszergyártás és személyre szabott rákterápiák – idén ezekért a kutatásokért kaptak ösztöndíjat magyar nők

ösztöndíj;kutatók;

2026-09-17 17:16:00 CEST

„Nagyon szeretem a munkámat, hálás vagyok a csapatomnak és a családomnak a támogatásért” – nagyjából minden díjátadón ezek a szavak hangzanak el. A L’Oréal–UNESCO A Nőkért és a Tudományért magyar ösztöndíj átadóünnepségén azonban ezek a mondatok valódi tartalommal teltek meg.

Egyszerre nagyon könnyű és nagyon nehéz a L’Oréal–UNESCO A Nőkért és a Tudományért magyar ösztöndíj átadóünnepségéről tudósítani. Nagyon könnyű, mivel lenyűgöző nők álltak a színpadon, akik egytől egyig nemcsak kiváló kutatók, de a karrier kedvéért a családról sem mondtak le, és miközben a szakmájukban kiemelkedőek, nem felejtettek el embernek maradni. És persze nagyon nehéz, mert amivel dr. Baji Zsófia, dr. Bálint Erika és dr. Menyhart Otília kiérdemelte az elismerést, az a legtöbbünk számára minimum érthetetlen. Ha nagyon le szeretnénk egyszerűsíteni, akkor úgy fogalmazhatunk: fenntarthatóbb mikrochipek, zöld gyógyszergyártás és személyre szabott rákterápiák.

Próbálva a közérthetőség határain belül maradni, azért tekintsük át picit bővebben, mivel foglalkozik a három díjazott kutató. A mikroelektronikai chipek ma már mindenütt jelen vannak: okostelefonokban, autókban, orvosi műszerekben és a mesterségesintelligencia-szerverekben. Az EK Energiatudományi Kutatóközpont anyagtudósa, fizikusa, dr. Baji Zsófia atomi rétegleválasztással foglalkozik, amellyel a chip rétegei szó szerint atomról atomra építhetők fel – ez a precizitás nélkülözhetetlen a mindössze 10–15 atom vastagságú rétegek kialakításához.

Munkája hozzájárul az európai chipgyártás technológiai önállóságához és kisebb, hatékonyabb, környezetbarátabb mikrochipek fejlesztéséhez.

A gyógyszergyártás jellemzően energia- és oldószerigényes, jelentős hulladékkal járó folyamat. Dr. Bálint Erika, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense az áramlásos kémia eszközeivel keres fenntarthatóbb megoldásokat: a hatóanyagokat vékony csővezetékekben vagy mikroreaktorokban állítja elő, ami gyorsabb reakciókat, kevesebb hulladékot és nagyobb biztonságot eredményez a hagyományos szakaszos gyártástechnológiához képest. Kutatócsoportjával több biológiailag aktív molekula zöld szintézisén dolgozik; egyik kiemelendő eredményük a kapszaicin – a csípős paprika hatóanyagának – fenntartható, folyamatos és környezetbarát szintetikus előállítása.

A csapat emellett 3D nyomtatott áramlásos reaktorokat is fejleszt, amelyek a drága kereskedelmi berendezéseket válthatják ki.

A daganatos betegségek kezelésének egyik legnagyobb kihívása, hogy ugyanaz a terápia betegenként eltérően hat: van, akinél visszaszorítja a tumort, másoknál a daganat rezisztenssé válik rá. Dr. Menyhart Otília, a Semmelweis Egyetem adjunktusa bioinformatikai módszerekkel, több ezer daganatos beteg génexpressziós adatait elemezve keresi a választ arra, milyen molekuláris mintázatok húzódnak meg a különbségek hátterében. Munkájának célja, hogy pontosabb támpontokat adjon a gyógyszerfejlesztőknek a hatékonyabb, személyre szabott rákterápiák kifejlesztéséhez.

A díjátadón mindhárom győztesről levetítettek egy-egy kisfilmet is, amelyekből csodálatos életutak rajzolódtak ki.

Kiderült, hogy cseppet sem unalmas, szürke, a valóságtól elrugaszkodott szobatudósok ők, nagyon is aktív, hús-vér emberek, akik gyereket nevelnek, sportolnak, szórakoznak.

Dr. Baji Zsófia férjével és három gyerekével rengeteg időt tölt a szabadban, szenvedélye a sziklamászás. Dr. Bálint Erikának gyerekkorában az édesapja a félvezetőkről mondott esti mesét, és nagyon örül annak, hogy lóimádatát a két kislánya is örökölte. Dr. Menyhart Otília – négy gyerek édesanyja – vonattal ingázik munkába, ez a 21 perc az énideje, és szombatonként a martonvásári piacon árulja a saját termesztésű virágait.

Miközben mindannyian szilárdan elkötelezettek a munkájuk mellett, élvezik is azt, tulajdonképpen egy nagy „felnőtt játszótérnek” tekintik. Őszintén beszéltek a személyes motivációikról és a nehézségeikről is – megtudtuk, hogy a kutató legfőbb erénye a türelem és a kudarctűrés, mivel a kísérletek mindössze 10 százaléka lesz sikeres. Amikor pedig megköszönték a támogatást a családtagjaiknak és a munkatársaiknak, az elcsukló hangokból vált nyilvánvalóvá: esetükben nem üres frázis ez, hanem a szívből jövő hála kifejezése.