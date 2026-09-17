Hat góllal nyert Berlinben a Veszprém

kézilabda;Veszprém;

2026-09-17 10:17:00 CEST

A Veszprém 35-29-re nyert az előző idényben ezüstérmes német Füchse Berlin otthonában szerdán, a férfi kézilabda Bajnokok Ligája első csoportkörének második fordulójában. A Szeged eközben kétgólos vereséget szenvedett Dániában.

Hatékonyabban lőtt és kettesével szerezte góljait a Veszprém, és amikor 9-6-ra ellépett, a németek a 14. percben időt kértek, ennek ellenére a következő három gólt is a magyar bajnoki címvédő szerezte. Ezután több mint másfél percre kettős emberelőnybe került a Füchse, de ezt olyannyira nem tudta kihasználni, hogy a 22. percben már 15-8-as hátrányban volt.

Nicolej Krickau vezetőedző kikérte a második idejét is, csapata védekezést váltott, egy perc alatt háromszor is betalált, de a folytatásban felváltva születettek a gólok, és a Veszprém 21-16-os előnyben volt a szünetben.

A világ jelenlegi legjobb játékosának tartott, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán Mathias Gidsel nagy lendülettel kezdte a második félidőt, hat percen belül annyi gólt szerzett – hármat –, mint az első felvonás során összesen. A Füchse is átvészelt egy kettős emberhátrányt, majd a 43. percben született meg a második félidő első olyan berlini találata, amit nem Gidsel dobott.

Nagyot változott a játék képe, a hazaiak felzárkóztak egy gólra, de Xavier Pascual Fuertes vezetőedző időkérése után a Veszprém egy 7-2-es sorozattal eldöntötte a meccset.

Hugo Descat kilenc, Ahmed Hesam hét góllal, Emil Nielsen tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Mathias Gidsel tíz, Matthes Langhoff és Hákun av Teigum öt-öt alkalommal talált be, Andreas Palickának 12 védése volt.

„Nagyon örülök a csapatnak és a győzelemnek. Remekül játszottunk a második félidei hibák ellenére is. A Berlin visszajött a meccsbe, de az utolsó tíz perc ismét pazar volt. Nagyon jól védekeztünk, és elöl is jól kezdtük a meccset. Büszke vagyok a fiúkra, jó munkát végeztek” – értékelt Xavi Pascual, a veszprémiek trénere.

A két csapat tizedik egymás elleni tétmérkőzésén öt berlini siker és egy döntetlen mellett negyedszer nyert a Veszprém. A két győzelemmel álló bakonyiak október 7-én a szerb Partizan Beograd otthonában folytatják szereplésüket.

A csoport állása:

1. Veszprém 4 pont/2 mérkőzés, 2. Füchse Berlin 2/2, 3. FC Porto (portugál) 0/1 (28-36), 4. Partizan Beograd (szerb) 0/1 (33-44)

Korábban:

D csoport: GOG (dán) - OTP Bank-Pick Szeged 36-34 (18-17)

Az állás:

1. Sporting CP (portugál) 4 pont, 2. Szeged 2 (76-67), 3. GOG 2 (69-77), 4. IFK Kristianstad (svéd) 0