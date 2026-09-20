Őrizetbe vettek két német férfit a Louvre-ban, mert festményeket ragasztottak a falra a Mona Lisa mellé

rongálás;Mona Lisa;Louvre;

2026-09-20 10:30:00 CEST

Kisebb rongálást okoztak ezzel.

Két német állampolgárt őrizetbe vettek szombaton, mert a Louvre Múzeum Mona Lisa-termében két festményt akasztottak fel, ami kisebb rongálásokat okozott a falon.

Rendőrségi forrás szerint szombaton délután a két férfi ragasztószalaggal két festményt rögzített a falra abban a teremben, ahol Leonardo da Vinci Mona Lisa festménye látható. Az első festmény a két szerző egyikét ábrázolta páncélban, a második pedig a két férfi portréját egy nő társaságában. A múzeum biztonsági szolgálata elfogta a két személyt, majd értesítette a rendőrséget.

A rendőrségi forrás szerint a két férfi a kihallgatás során elmondta, hogy szórakozásból akasztották fel a festményeket. A Louvre őrei két enyhe sérülést állapítottak meg a falon. A Mona Lisa nem szenvedett károsodást.

A világ egyik leglátogatottabb múzeuma, a Louvre már közel egy éve viharos időszakot él át. Tavaly, 2025. október 9-én egy betörőcsapat néhány perc alatt ellopta a francia koronázási ékszerek nyolc darabját az Apollon-galériából, ahová egy emelőkosaras teherautó segítségével jutottak be. A csapat négy tagját letartóztatták, de a lopott tárgyakat, amelyek értékét 88 millió euróra becsülik, továbbra sem találják. A rablás megdöbbentette az egész világot, és rávilágított számos biztonsági hiányosságra, különösen a múzeum elavult videomegfigyelő rendszerére, amely 2025-ben 9 millió látogatót fogadott.

Novemberben, majd februárban bekövetkezett csőtörések több száz műtárgyat rongáltak meg az egyiptomi régiségek könyvtárában, valamint egy 19. századi festett mennyezetet is.

Egy nagyszabású felújítási projekt keretében többek között egy új kiállítóterem létrehozását tervezik a híres Mona Lisa-festmény számára.