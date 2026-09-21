Könnyed győri tizedelés Norvégiában

Győr;női kézilabda Bajnokok Ligája;

2026-09-21 06:33:00 CEST

A Győr 30-20-ra nyert a Storhamar otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában.

Az elmúlt idényben az ETO oda-vissza legyőzte norvég riválisát, és ezúttal is a találkozó esélyesének számított. A kezdésnél sok volt a technikai hiba, amint azonban pontosabbá vált támadásban a kisalföldi gárda, 11-9-ről egy 7-1-es periódussal jelentős előnyt dolgozott ki. Ennek birtokában Per Johansson vezetőedzőnek lehetősége volt bőséges időt biztosítani a nyáron szerződtetett és a szülési szabadságról visszatért játékosok összeszoktatására.

A második félidő első fele a mérkőzés elejét idéző, alacsony színvonalú játékot hozott, a házigazda pedig 23-19-ig zárkózott.

A végjátékra azonban visszaállította magabiztos vezetését a Győr, amely az ötödik egymás elleni mérkőzést is megnyerte és változatlanul százszázalékos az idényben.

Érdekesség, hogy ugyan a két csapat pontosan ugyanannyi lövéssel próbálkozott, de ebből a Győr tíz góllal többet szerzett, vagyis lövési hatékonysága sokkal jobb volt ellenfelénél.