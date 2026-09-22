Gyerekekhez is elértek a fogyasztóinjekciók, az orvosok hosszú távú adatokra várnak

túlsúly;

2026-09-22 11:35:00 CEST

Az Egyesült Államokban 2019 óta több százszorosára nőtt a GLP-1-készítmények felírása a 8–11 éves, elhízással élő gyerekeknél. Az abszolút arány továbbra is alacsony, miközben az új terápiák komoly lehetőséget kínálnak, de hosszú távú biztonságukról és hozzáférhetőségükről még kevés adat van.

Néhány év alatt a felnőttkori elhízás kezelésének egyik legfontosabb gyógyszercsoportja a gyermekgyógyászatban is megjelent. A Pediatrics szakfolyóiratban szeptember elején közölt amerikai kutatás szerint a 8–11 éves, elhízással élő, de cukorbetegségben nem szenvedő gyerekek körében 2019 és 2026 júniusa között 310-szeresére nőtt a GLP-1-receptor-agonisták felírása. A látványos növekedés mögött azonban alacsony kiindulópont áll: a vizsgált több mint 3,5 millió gyermeknek összesen 0,6 százaléka kapott ilyen készítményt a teljes időszakban.

A növekedés látványos, de a kezelés továbbra is az érintett gyerekek kis részét éri el.

A NYU Grossman School of Medicine kutatói 20 282 olyan 8–11 éves gyermeket azonosítottak, akinek Saxendát, Wegovyt vagy Zepboundot írtak fel. A kezelt gyerekek csaknem 94 százalékánál súlyos elhízást rögzítettek, 65 százalékuknak pedig legalább egy társbetegsége is volt, például magas vérnyomás, emelkedett koleszterinszint, alvási apnoe vagy prediabétesz. A receptek gyakoribbak voltak a lányoknál és a kedvezőbb anyagi helyzetű körzetekben élőknél.

Ez utóbbi különösen fontos, mert

a gyógyszerek terjedése újfajta egészségügyi egyenlőtlenséget is létrehozhat.

Azok a családok, amelyek jobb biztosítással, magasabb jövedelemmel és könnyebben elérhető specialistákkal rendelkeznek, hamarabb jutnak hozzá az új kezelésekhez. A kutatók ezért nemcsak a gyors növekedést figyelik, hanem azt is, kik maradnak ki a terápiából.

Az amerikai adatok azért is keltenek figyelmet, mert a fiatalabb korosztályban az orvosok sokáig rendkívül óvatosan kezelték a gyógyszeres fogyasztást. A szemléletet részben az változtatta meg, hogy a súlyos elhízást egyre kevésbé tekintik pusztán életmódbeli kérdésnek. Genetikai, hormonális, társadalmi és környezeti tényezők együtt alakítják, miközben a korán kialakuló magas vérnyomás, zsírmáj vagy alvási apnoe már gyermekkorban is tartós károsodást okozhat.

Nem kozmetikai fogyókúra

A GLP-1-receptor-agonisták eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére terjedtek el. A szervezetben természetesen termelődő hormonok hatását utánozva lassítják a gyomor ürülését, fokozzák a teltségérzetet és csökkentik az éhséget. A gyermekgyógyászati alkalmazás célja nem néhány fölösleges kilogramm leadása: a készítményeket elsősorban azoknál mérlegelik, akiknél a súlyos elhízás már anyagcsere-, keringési vagy légzőszervi kockázatokkal jár.

Az amerikai gyermekgyógyászati irányelvek 8–11 éves korban bizonyos esetekben lehetővé teszik gyógyszeres kezelés mérlegelését, a konkrét készítmények engedélyezése azonban életkor és indikáció szerint eltér. Európában a hozzáférés országonként változó, és a finanszírozás gyakran szűkebb, mint a felnőtteknél. Emiatt ugyanaz a terápia egyik országban specialista által elérhető, másutt viszont csak nagyon kevés család számára reális lehetőség.

A legnagyobb kérdés nem az, hogy működnek-e ezek a szerek, hanem az, mi történik évekkel később.

A rövid és középtávú vizsgálatok jelentős testsúlycsökkenést mutatnak, de a gyermekkorban elkezdett, akár hosszú éveken át tartó kezelés következményeiről még kevés adat áll rendelkezésre. A leggyakoribb mellékhatások emésztőrendszeriek: hányinger, hányás, hasmenés vagy székrekedés. A jelenlegi adatok nem jeleznek egyértelmű növekedési vagy pubertáskori problémát, de a többéves utánkövetés még nem elég hosszú ahhoz, hogy minden kockázatot kizárjanak.

A kezelés nem ér véget

A gyors terjedés a gyógyszergyártókat és az egészségbiztosítókat is új helyzet elé állítja. Ha a kezelés valóban éveken át szükséges, a finanszírozási igény sokszorosa lehet egy rövid kúráénak. Ugyanez igaz az ellátórendszerre: rendszeres gyermekorvosi, endokrinológiai, dietetikai és pszichológiai követés nélkül a gyógyszer önmagában nem oldja meg a problémát. Emiatt a következő évek vitája legalább annyira szól majd az ellátás megszervezéséről, mint az új hatóanyagokról.

A másik nyitott kérdés a terápia időtartama.

Felnőtteknél és serdülőknél egyaránt megfigyelték, hogy a gyógyszer abbahagyása után a leadott testsúly egy része visszatérhet. Ez azt jelenti, hogy az elhízást egyre inkább krónikus betegségként kezelik, amelynél a gyógyszer nem egyszeri kúra, hanem tartós terápia lehet. Gyerekek esetében ennek költségei, pszichés hatásai és hosszú távú biztonsága különösen érzékeny kérdés.

A szakmai álláspont ezért nem az, hogy az injekciók kiváltják az étrendi, mozgás- és családi életmódprogramokat. Inkább egy új eszközt jelentenek azoknál, akiknél a hagyományos beavatkozás önmagában nem elég, és a kezeletlen súlyos elhízás már közvetlen egészségügyi veszélyt jelent. A 310-szeres növekedés így egyszerre mutatja az orvostudomány gyors változását és azt, milyen súlyos méreteket öltött a gyermekkori elhízás.