Belehalt sérüléseibe egy esztergomi munkásszállón megszúrt férfi

A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 20-án nem sokkal éjfél után érkezett bejelentés, miszerint egy esztergomi munkásszállón egy férfi megszúrt egy másikat, majd elmenekült. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.
A helyi rendőrök azonnal kivonultak a helyszínre, és a tanúk kikérdezését követően elindultak az elkövető felkutatására.
A közterület-felügyelőkkel közösen a 19 éves K. Róbertet fél órán belül, egy közeli utcában megtalálták és elfogták.
A nyomozók emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették.