Belehalt sérüléseibe egy esztergomi munkásszállón megszúrt férfi

O. A.

Esztergom;emberölés;munkásszálló;késszúrás;

2026-09-22 12:42:00 CEST

A rendőrök fél órán belül elfogták az emberölés elkövetőjét.

A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 20-án nem sokkal éjfél után érkezett bejelentés, miszerint egy esztergomi munkásszállón egy férfi megszúrt egy másikat, majd elmenekült. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.

A helyi rendőrök azonnal kivonultak a helyszínre, és a tanúk kikérdezését követően elindultak az elkövető felkutatására.

A közterület-felügyelőkkel közösen a 19 éves K. Róbertet fél órán belül, egy közeli utcában megtalálták és elfogták.

A nyomozók emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették.