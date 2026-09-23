Elstartolt a Trump TV, az elnök sokadik médiakísérlete

USA;kitiltás;Donald Trump;

2026-09-23 20:25:00 CEST

Három nem baráti médiumnak a Fehér Házból való kitiltásával párhuzamosan az amerikai elnök egy YouTube-on sugárzott streaming csatornával igyekszik pótolni a hiányzó hírforrásokat. Az elnök tevékenységének szerkesztetlen közvetítése minden bizonnyal felidézi majd korábbi hasonló vállalkozásainak egyoldalú hangnemét.

Az MTV zenecsatorna 80-as évekbeli indulásával összeforrt „Video killed the Radio Star” című dallal, sitcomok és rajzfilmek jeleneteiből álló előzetessel jelentette be a Fehér Ház YouTube csatornája a Trump TV elindulását. Trump elnök a múlt héten a közösségi oldalán jelentette be, hogy a CNN, az MS Now és a Politico riportereit eltiltja a Fehér Házba történő belépéstől. Erre válaszul a fehér házi rotációs rendszerben szokásos média pool számos más szereplője, így az ABC, a CBS, a konzervatív Fox News és az NBC is felfüggesztette a videós tudósításait az elnök megszólalásairól.

Az elnök Truth Social nevű közösségi oldalán igyekezett megmagyarázni döntése hátterét. Szerinte az említett három orgánum folyamatosan álhírekről tudósított és nem szabadna kitalációkat és hazugságokat írniuk vagy közvetíteniük az amerikai elnökről, az adminisztrációról és az Egyesült Államokról. A kitiltottak szövetségi bírósághoz fordultak, ám addig sem maradnak a hírfogyasztók információ nélkül, bár nem valószínű, hogy a sugárzott műsorok megfelelnek a pártatlan tájékoztatás követelményének.

Trump még üzletemberként több médiavállalkozást igyekezett beindítani több-kevesebb sikerrel. Az amerikai emlékezetben a leginkább nyomot hagyó produkció a The Apprentice (A gyakornok) című valóságshow, amelyet a kétezres évek elején a tévés műsorgyártásra létrehozott Trump Productions cég gyártott.

A milliomos cégénél gyakornoki állásra pályázó jelöltek sorsáról a játékban időről időre maga Trump döntött, a You’re fired! (Ki vagy rúgva!) mottó pedig összeforrt az NBC csatornán futó műsorral. A nagy nézettség széleskörben népszerűvé tette Trumpot, a produkció még egy celebekkel feldúsított változatot is megért Celebrity Apprentice címmel.

1996 és 2015 között Trump először társ-, majd kizárólagos tulajdonosa lett a szépségversenyek közvetítési jogaival rendelkező szervezeteknek (Miss America, Miss Universe, Miss Teen), amelyek műsorszórási jogokait később nagy tévétársaságoknak értékesítette.

A jelenleg is működő közösségi média platformot, a Truth Socialt üzemeltető cége a Trump Media & Technology Group. Az ötlet azután született, hogy Trump fiókjait az X elődjénél, a Twitteren és a Facebookon is felfüggesztették. Ma ez szolgál az elnök elsődleges üzenőfüzetének, amelyet nemcsak a trumpista választók és az újságírók, de a zsíros befektetésekre áhítozó spekulánsok is követnek. Olyannyira, hogy Trump 100 ezer dollárért havi dijas előfizetést kínált wall street-i kereskedőknek, befektetési alapoknak, és főként a tőzsdei algoritmusokat használó cégeknek. Az előfizetésért cserébe utóbbiak mindössze 50 milliszekundummal hamarabb ismerhették még az élesítésre váró bejegyzések tartalmát, ez pedig jelentős spekulációs előnyhöz juttatta az említett cégeket. A történet nagy felháborodást váltott ki és újabb példája volt annak, hogy Trump az elnöki hivatalt a saját és családja gazdagodására is felhasználja.

A Trump TV az említett médiavállalkozásokkal szemben kevésbé számíthat tartós sikerre, hiszen az országos tévécsatornák mikrofonjai és tudósítása nélkül az elnöki üzenet jóval kevesebb nézőhöz juthat el. Ennek példája volt hétfőn, amikor a Fehér Házi déli pázsitján átadott helikopter leszállóról adott hírt a Trump nevét viselő tévé. A streaming közvetítés ugyan minden pillanatát megörökített az ünnepségnek, ám a mikrofonok hiányoztak mellőle, s a helikopter motorjának hangja teljesen elnyomta az elnök beszédét.