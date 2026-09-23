Venezuelában csak a kirakat változott, de ez Trumpnak elég

Venezuela;Donald Trump;María Corina Machado;

2026-09-23 20:14:00 CEST

Újra megakadályozták a venezuelai hatóságok a Nobel békedíjas Maria Corina Machado hazatérését, miközben a latin-amerikai ország új vezetőjét Delcy Rodriguezt épp Donald Trump fogadta. Az amerikai elnöknek, aki saját állítása szerint ellenőrzése alatt tartja az olajban gazdag országot, szava sem volt az újabb jogtiprásra.

A panamai száműzetésben élő venezuelai ellenzéki vezetőt, a 2025-ben Nobel békedíjjal kitüntetett Maria Corina Machadót a venezuelai hatóságok kedden megakadályozták a hazatérésben, jelentette be az általa 2011-ben alapított Vente Venezuela liberális demokrata párt szerdán.

Machadónak nem ez volt az első hazatérési kísérlete a januári amerikai katonai beavatkozás és Nicolas Maduro volt elnök Washingtonba szállítása óta. A korábbi diktátort az elnöki bársonyszékben váltó egykori jobbkeze, Delcy Rodriguez, aki Donald Trump jóváhagyásával vette át az ország vezetését, és akiről azóta az amerikai elnök többször elégedetten nyilatkozott, valójában ugyanolyan ellenséges az ellenzékkel szemben, mint Maduro.

Machado a januári amerikai rajtaütés után köszönetet mondott Trumpnak Maduro eltávolításáért, de már akkor jelezte, hogy a Washington által ügyvivőként megbízott elnök, Rodríguez "a kínzások, üldöztetés, korrupció és kábítószer-kereskedelem egyik fő tervezője", aki Oroszország, Kína és Irán szövetségese, akiben sem a befektetők, sem a venezuelaiak nem bízhatnak.

Donald Trump azonban bízik Rodrigezben, és elégedett munkájával, Machadóval szemben azonban fenntartásai vannak,

az amerikai elnök többször nyilvánosan állította, hogy a venezuelai ellenzéki vezető szerinte nem alkalmas az ország vezetésére, ehhez nincs meg a szükséges tekintélye.

Trumpnak a Nobel békedíjas venezuelai ellenzéki vezetővel szemben valószínűleg épp ez a díj a legnagyobb baja, amelyet ő maga szeretett volna elnyerni.

Machado 2025 decemberében titokban hagyta el Venezuelát, hogy átvegye a díját Oslóban, és azzal vádolta Delcy Rodriguez ideiglenes elnök kormányát, hogy megakadályozza a visszatérését az országba. Egy rövid amerikai tartózkodás után Panamában telepedett le. Megpróbált hazatérni a június 24-i pusztító kettős földrengés után is, de a hatóságok akkor is meghiúsították azt.

Az AFP tudósításában azt írta, annak ellenére, hogy az amerikai hatóságok tagadják, sok megfigyelő úgy véli, hogy amerikai vétó van Maria Corina Machado venezuelai visszatérésével kapcsolatban.

Az emigrációra kényszerült ellenzéki politikus ezúttal azért próbálkozott újra az országba való belépéssel, mert ezen a héten zajlik a tárgyalások második fordulója Venezuelában az ellenzék egy része és az ideiglenes kormány között, az átmeneti időszak és a jövőbeli választások céljából.