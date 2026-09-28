Dúró Dóra szerint Csézy Erzsébet hazudik, ezért a Mi Hazánk feljelentést tesz

feljelentés;Országgyűlés;szavazás;Dúró Dóra;Csézy;"szavazógépek";Mi Hazánk Mozgalom;Forsthoffer Ágnes;

2026-09-28 14:03:00 CEST

Az ellenzéki párt politikusa egy múlt heti esetet kifogásolt, amikor a tiszás Csézy Erzsébetnek nem működött megfelelően a szavazógépe, és frakciótársa, Schummer Orsolya segített, gombot nyomott neki. Forsthoffer Ágnes házelnök jelezte, hiba esetén ezt jelezzék neki, ne egymás gombját nyomogassák.

Ez a „rendszerváltás”: a Tisza képviselője szavazhat más helyett következmények nélkül az Országgyűlés elnöke szerint, a Mi Hazánk feljelentést tesz – posztolta hétfőn Facebook-oldalán Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, parlamenti képviselője, egyben az Országgyűlés alelnöke egy múlt heti esettel kapcsolatban. Pártja szerint ugyanis törvénybe ütköző volt, hogy az egyik múlt heti szavazásnál Csézy Erzsébet helyett a mellette ülő képviselőtársa, Schummer Orsolya nyomott gombot.

Sokan szavaztak azért a Tisza pártra, hogy végre ne legyünk következmények nélküli ország, ám ha a saját politikusukról van szó, akkor már nekik sem fontos a törvények betartása. Azt a nyilvánvaló hazugságot is elnézik pl. Csézy Erzsébetnek, hogy ő „segítséget kért” a szavazásban Schummer Orsolyától. Egyrészt egyértelműen látszik a videón, hogy ez nem igaz, oda sem fordult, másrészt ha igaz lenne, vajon az eddigi több száz alkalommal akkor hogyan szavazott? Felháborító, hogy madárnak nézik az embereket – háborgott Dúró Dóra, aki eltussolásnak tartja, hogy semmilyen szankció nem éri a másik képviselő helyett szavazó Schummer Orsolyát.

A történteken a múlt héten felháborodó ellenzéki politikusoknak, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőinek mindkét érintett tiszás képviselő ugyanazzal a szöveggel válaszolt a Facebookon. – „Nagyon gyenge próbálkozás ez azoktól, akik a trafikokért lobbiznak és kivonulnak a tamburás gyerekek előadásáról... Én kértem a padtársam segítségét és a leadott szavazatom az akaratommal egyező volt” – olvasható a két azonos posztban.

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés elnöke a hétfői plenáris ülésén az üggyel kapcsolatban azt mondta, a képviselők őt arról tájékoztatták, hogy Csézy Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Csézy Erzsébet megerősítette a házelnöknek, hogy a leadott szavazat az akaratával megegyező volt, az érintett képviselők sajnálják a történteket, hibájukat elismerték és a jövőben ettől tartózkodni fognak. Forsthoffer Ágnes mindenesetre felhívta a képviselők figyelmét a szavazógép megfelelő használatára, és arra, hogy a szavazógép működésének hibáját a képviselő maga köteles jelezni az ülésvezetés felé, és nem a mellette ülőtől kell segítséget kérnie.