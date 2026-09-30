Főpróba Hankóval

elszámoltatás;Hankó Balázs;

2026-09-30 06:00:00 CEST

Sajnálom Hankó Balázs gyerekeit. Egyrészt, mert végig kellett nézniük, hogy apjuk elindul az ügyészségre, ahol őrizetbe vették; de még inkább, hogy ezt a drámai pillanatot a bukott kormánypártok politikai célokra használták fel.

Mert lehetett volna emberi is a búcsú: az apa elköszön gyerekeitől és párjától. De így, hogy Orbán Viktor oldala ezt élőben közvetítette, kilógott a lóláb, és a családi dráma olcsó színházzá silányult. Főként az exkormányfő kommentálásával, aki újkommunista tempóról, tiszás önkényurakról hadovált.

Pedig pontosan tudja, és nem a múlt hét vagy a nyár, hanem április 12. estéje óta, hogy eljön ez a pillanat. Erre kapott ugyanis felhatalmazást a Tisza és Magyar Péter,

ezért választották meg őket, ezért szavazott rájuk idehaza soha nem látott tömeg. Hogy legyen elszámoltatás, vonják felelősségre azokat, akik az elmúlt 16 évben sajátjukként bántak az ország vagyonával. Elzavarták, akiket tolvajnak, csalónak, sikkasztónak véltek, és azok kezébe adták a hatalmat, akik számonkérhetik, mi is történt az elmúlt bő másfél évtizedben.

Ne! Ne! Ne! – kiáltottak fel többen kétségbeesetten, persze nem akkor, amikor száz- és ezermilliárdok tűntek el a szürkeségben, váltak magánvagyonná, hizlalták a mind terebélyesebb holdudvar élősködőit, kerültek illegális kerülő úton a pártkasszába, hanem amikor elindult az autó a levitézlett miniszter táskájával, ám az utas nélkül az ügyészségre.

Komikus pillanat vágta haza a patikamérlegen kiszámolt drámaiságot, tette semmissé a meghurcolt őseivel magát, helyzetét talmi párhuzamba állító korábbi tárcavezetőt, akit a családja mellett a koncnak a parlamentben hagyott mamelukhad kísért olyan ábrázattal, mintha csak gyakorolnának az elkövetkező időkre, amikor esetleg nekik is el kell indulniuk.

Mert hiába kiáltanak kommunista diktatúrát, új ÁVH-t, belül pontosan tudják, mivé lettek, mit vétettek.

Azt üzenjük minden magyarnak – írta ki közösségi oldalára a Hankó-show után Orbán Viktor –, a tiszás önkényurak a nemzeti oldal közösségét nem fogják megtörni, nem hagyjuk! A fél országot nem tudják börtönbe zárni!

A felét nem is akarja senki. A negyedét, sőt a tizedét sem. Csak a felelősöket, akik választóik mögé bújva próbálnak menekülni a számonkérés elől. Akik hónapok óta óbégatják a világba: ég a ház! Ugyanazok, akik a benzint locsolták szét éveken keresztül.

Április 12-én aztán kipattant egy szikra.