Flamenco és kasztanyetta, legyőzhetetlenek a világbajnokok, a spanyolok már 40 meccse veretlenek

Nemzetek Ligája;Lamine Yamal;

2026-09-30 08:45:00 CEST

A vb-arany óta először lépett pályára hazai közönség előtt a spanyol válogatott, és Sevilla közönségét hiba nélkül kiszolgálta: a világbajnok 4–1-re legyőzte Horvátországot a Nemzetek Ligája második fordulójában. A csapat hőse a kétgólos Lamine Yamal.

A világbajnok a spanyol, illetve az angol válogatott is magabiztosan nyert kedden a labdarúgó Nemzetek Ligája második fordulójában: előbbi hazai környezetben 4-1-re múlta felül a horvátokat.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerint már a szünetben eldőlhetett volna a mérkőzés. „Az első félidőben akár 4-1-re vagy 5-1-re is vezethettünk volna” – mondta a spanyol szakember, aki szerint csapata továbbra is jelentős fejlődési lehetőség előtt áll. A sevillai közönségnek is megköszönte a fogadtatást: „A hangulat szenzációs volt.”

A kapitány külön méltatta Yamalt is. „A futballját mindig a csapat szolgálatába állítja” – fogalmazott De la Fuente, aki szerint szerencsések, hogy a fiatal támadó a spanyol válogatottban játszik.

A spanyolok ezzel tovább növelték rekordjukat: immár 40 mérkőzés óta veretlenek, és a világbajnoki cím után hazai pályán is látványos ünneplést rendeztek. A mérkőzés előtt Jesús Navas adta át a világbajnoki trófeát Rodrigo csapatkapitánynak, amit a sevillai közönség frenetikus ovációja kísért.

Yamal, a Barcelona támadója már a második percben betalált, a horvátok azonban Dion Beljo fejesével a 28. percben egyenlítettek (1-1). Három perccel később Marc Pubill visszaállította a spanyol előnyt, majd a második félidőben ismét Yamal következett: a 63. percben megszerezte saját második, csapata harmadik gólját (3-1). A végeredményt Nico Williams állította be a 89. percben (4-1).

Emberelőnyben nyert Anglia a csehek ellen Prágában

Prágában az angolok nem tudták gólra váltani a mezőnyfölényüket, még úgy sem, hogy Pavel Sulc kiállítását követően az első félidő közepétől emberelőnyben játszhattak. A szünet után azonban hamar megtört a jég: egy saját térfélen eladott hazai passzt góllal büntettek az angolok, Anthony Gordon okos fejessel talált a kapuba (0-1). A 69. percben Harry Kane közeli lövéssel duplázta meg az előnyt (0-2).

Két fordulót követően a spanyolok hat ponttal elsők, az angoloknak és a horvátoknak egyaránt három pontjuk van, a cseheknek továbbra sincs pontjuk. Az A divízió csoportjainak első két helyezettje tavasszal a negyeddöntőben szerepelhet, a harmadik a bennmaradásért játszik, a negyedik kiesik a B divízióba.

Eredmények, Nemzetek Ligája, 2. forduló

A divízió, 3. csoport:

Spanyolország–Horvátország 4-1

Csehország–Anglia 0-2

Az állás: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Anglia 3 (4-3), 3. Horvátország 3 (3-5), 4. Csehország 0

B divízió, 1. csoport:

Szlovénia–Észak-Macedónia 2-0

Skócia–Svájc 0-3

Az állás: 1. Svájc 6 pont, 2. Szlovénia 4, 3. Skócia 1, 4. Észak-Macedónia 0

C divízió, 1. csoport:

San Marino–Albánia 0-3

Finnország–Fehéroroszország 0-0

Az állás: 1. Albánia 6 pont, 2. Finnország 4, 3. Fehéroroszország 1, 4. San Marino 0

C divízió, 3. csoport:

Szlovákia–Kazahsztán 2-1

Moldova–Feröer-szigetek 1-1

Az állás: 1. Szlovákia 6 pont, 2. Feröer-szigetek 2, 3. Kazahsztán 1 (2-3), 4. Moldova 1 (1-3)

C divízió, 4. csoport:

Bulgária–Észtország 0-0

Luxemburg–Izland 0-3

Az állás: 1. Izland 4 pont, 2. Luxemburg 3, 3. Észtország 2. 4. Bulgária 1