Ismét uniós tag lehet az Egyesült Királyság

Nagy-Britannia;Brexit;

2026-09-30 10:30:00 CEST

Persze ez csak egy lehetőség, a britek fognak dönteni.

Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség is van arra, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és e lehetőségek között szerepel az újbóli brit EU-csatlakozás is.

A munkáspárti brit kormányfő a Labour Liverpoolban tartott éves kongresszusa után, a BBC közszolgálati rádió szerdai hírműsorának nyilatkozva kijelentette: a Brexit, vagyis Egyesült Királyság kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Hozzátette: szándékában áll megvizsgálni, hogy mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására.

Úgy fogalmazott: minden maradhat úgy, ahogy most van, ha a britek ezt akarják, de a lehetőségek között szerepel az is, hogy végigmegyünk azon az úton, amely az újbóli EU-csatlakozás felé vezet - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).