Babára várva, hitelcsapdában

babaváró hitel;

2026-10-03 06:00:00 CEST

Rövidesen nehéz helyzetbe kerülhetnek azok a házaspárok, akik 2019 és 2021 között, vagyis az állami babaváró hitel korai időszakában adósodtak el, és időközben nem született meg a támogatás fejében beígért első gyermekük.

Vészesen közeleg ugyanis november 1-je, az a prolongált határidő, ameddig a vállalásaikat mindenképp teljesíteniük kellene. Az érintettek köre korántsem mondható csekélynek,

24 700 házaspárnál nem született meg a kitűzött határidőig a vállalt gyermek. Ez a korai kihelyezések csaknem ötöde!

És az érintett hitelállomány sem kicsi, eléri a 182 milliárd forintot.

Kezdetben legfeljebb 10, majd a későbbiekben 11 millió forint kamatmentes, szabad felhasználású hitelt lehetett igényelni. Azonban akik a jövő hónap első napjáig nem tudják igazolni, hogy családjuk legalább egy gyermekkel gyarapodott vagy az asszony várandóssága legalább12 hetes, illetve nem került sor a családban véglegesített örökbefogadásra, azoknak a felvett hitele azonnal elveszíti az állam támogatását. Magyarán szerződésenként többnyire 1,5 és 3,7 millió forint közötti büntetést kell kifizetniük, mégpedig 120 napon belül.

A baj azonban nem jár egyedül: a korábbi fix, maximum 51 ezer forintos havi törlesztőrészlet korlátja is megszűnik. Így a fennmaradó tőketartozás piaci kamatozású hitellé alakul át, és

novembertől a havi fizetnivaló hirtelen 95-105 ezer forintra ugorhat.

Ez csak onnan nézve nem rossz hír, hogy ezek a feltételek még mindig kedvezőbbek, mint ha személyi hitelt vettek volna fel.

Akik nem tudnak vagy nem akarnak fizetni, azok majd felkerülnek a késedelembe esett adósok listájára, ami meggátolja, hogy a jövőben bármilyen más hitelt kapjanak. Az adóhatóság végrehajtási eljárást indíthat, végső soron még ingatlan vagyonukat is elveszthetik.

Bizonyos esetekben természetesen a bankoknak módjuk van méltányosságot gyakorolni. Esetleg a még később megszülető gyermeket is figyelembe vehetik, és akkor a büntetések összegét ugyan nem fizetik vissza, de a hitel ismét kamatmentessé válik.

Ezek a puszta tények. Bár a gyermek nélkül maradt, késedelembe került házaspárok többsége jóhiszeműen vette fel a hitelt, nem elhanyagolható azoknak a száma sem, akik felelőtlenül, „ingyenpénzként” kezelték a babaváró hitelt, és nem számoltak a számukra kedvezőtlen végkifejlet lehetőségével.

Az idei krízis már elkerülhetetlennek látszik, egy időzített pénzügyi bomba felrobbanása előtt állunk. Magyar Péter kormánya folyamatosan ígéri, hogy a babaváró hitel hibáit kiküszöbölő konstrukciók jelennek meg a szociálpolitikájukban, erre azonban egyenlőre várni kell.