Klubvilágbajnokság: másodszor aranyérmes a Veszprém

kézilabda;Veszprém;

2026-10-01 22:47:00 CEST

Ligetvári Patrik szerint beérett a befektetett munka, a Veszprém ezért tudta legyőzni 42-33-ra a címvédő Barcelonát az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokság csütörtök esti döntőjében.

„Nagyon jól tudtunk játszani, és kijött az, amire egész végig készültünk. Beérett az a munka, amit belefektettünk” - nyilatkozta a klub közösségi oldalán a 131-szeres válogatott játékos. A védekező-specialista hozzátette, nagyon boldog, hiszen nagyon megdolgoztak ezért a győzelemért, és örül, hogy újra meg tudták nyerni a klubvilágbajnokságot.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra, hiszen mindenki odatette magát, és iszonyatosan jó mérkőzést játszottunk. Remélem, ugyanígy tudjuk folytatni” – közölte Ligetvári.

Xavier Pascual Fuertes vezetőedző úgy fogalmazott, fantasztikus mérkőzést játszottak a Bajnokok Ligája címvédője ellen, támadásban és védekezésben is remekül teljesítettek. Mindenki hozzátette a magáét a csapat teljesítményéhez.

„Valószínűleg ez volt a legjobb mérkőzésünk a három évem alatt. Fantasztikus pillanat volt, nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszkének kell lennünk a fiúkra, ahogyan küzdenek, nem csak ma, hanem minden alkalommal” – nyilatkozta.

Az idei volt a 19. férfi klubvilágbajnokság, és a negyedik, amelyen a - 2015-ben és tavaly ezüst-, 2024-ben és most aranyérmes - Veszprém részt vett. Idei sikere azt is jelenti, hogy jövőre is tagja lesz a mezőnynek.

1. Veszprém, 2. Barcelona, 3. al-Ahli SC (egyiptomi), 4. Zamalek SC (egyiptomi), 5. Füchse Berlin (német), 6. EC Pinheiros (brazil), 7. Burgan SC (kuvaiti), 8. Montada (marokkói), 9. Los Angeles HC (amerikai), 10. Sydney Uni (ausztrál)

Az álomcsapat:

kapus: Sergey Hernández Ferrer (Barcelona)

jobbszélső: Yanis Lenne (Veszprém)

jobbátlövő: Ahmed Jusszef (Zamalek SC)

irányító: Mohamed Hesam (al-Ahli SC)

balátlövő: Ahmed Hesam (Veszprém)

balszélső: Ian Barrufet (Barcelona)

beálló: Ludovic Fabregas (Barcelona)

MVP: Emil Nielsen (Veszprém)

gólkirály: Hugo Descat (Veszprém, 35 gól)