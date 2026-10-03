Skydance néven olvad össze a Paramount és a Warner Bros. Discovery

Hollywood;Warner Bros.;Paramount Channel;Disney Stúdió;

2026-10-03 13:16:00 CEST

David Ellison pénteken jelentette be, hogy Skydance néven egyesíti a két ikonikus márkanevet, a Warner Bros.-t és a Paramountot. Kiritkusai szerint így akarja üzenni a világnak: én győztem. Az ügylet végére szeptember 30-án tettek pontot, bejegyzésére október 6-án kerül sor, és a New York-i tőzsdén is új néven fut a továbbiakban

A filmmonopólium új tulajdonosát most évszázados örökség és a két hollywoodi márka 'meggyilkolásával' vádolják, s a közösség médiában nem köntörfalaznak: nagyon gyenge a név.

Ellison igyekezett persze megnyugtatni mindenkit, hogy a 103 éves Warner Bros. Discovery és a 114 éves Paramount márkanév is megmarad. „Tiszteletben fogjuk tartani mindazt, ami különlegessé teszi a Paramountot és a Warner Bros.-t – mindkét stúdiónak lehetőséget adunk arra, hogy növekedjen, újabb nagyszerű történeteket meséljen, és ezeket a történeteket még szélesebb közönséghez juttassa el világszerte, a Skydance méretére és képességeire támaszkodva” – írta pénteki közleményében, amelyben bejelentette a márkanévváltást.

Ellison bemutatott egy logótervet is, amelyben középen nagy betűkkel emelik ki a Skydance-t, s körülötte apró ikonok jelzik a régi híres márkákat, mint a Warner és a Paramount – valamint a CBS, az HBO Max, a DC, a CNN és, talán csak a grafika kiegyensúlyozása kedvéért, a Nickelodeon.

Ilyen összeolvadásokra jó pár példa szolgál Hollywood történetében. A Comcast és a Universal kapcsolata, amely azt mutatja, hogy hiába tartozik a Universal a Comcasthoz, a nagyérdemű közönség továbbra is önálló márkaként fogja fel. A kevésbé biztató példa a Disney és a 20th Century Studios, melyből a Fox-ot elhagyták 2020-ban, és ezzel együtt a stúdió által gyártott tartalmak köre is szűkült.

Ám Ellison húzása a korábbiaknál is merészebb, egoista megközelítést sejtet, merthogy az új elnevezésből gyakorlatilag teljesen eltűnnek az ismert nevek. S a direktori kör átalakítása is radikális lépést jelez.

Két ikonikus cégnevet üti felül az ő saját, 20 éves gyártócégének a neve. Persze még mindig szerényebb viselkedésről tanúskodik, mint a Trump, mert ő minden bizonnyal – legalábbis az utóbbi hónapok tapasztalata szerint – a saját nevét címkézte volna fel az egyesült vállalkozásra.

Vállalati berkekben viszont a Skydance nevet nem becsülik alá, kifejezetten erős karakterűnek tartják, hozza a 21. századi stílt. 2006 körül alapította a Skydance produkciós céget, amelyben van valami, ami halványan a Szilíciumvölgyre emlékeztet, de benne van a fintech-termékek érzékelése éppúgy, mint az adatközpontok vagy a társkereső alkalmazásoké.

A Warner Bros. képviseli a legnagyobb értéket a fogyasztók számára. A stúdió mintegy 12 500 játékfilmmel és 2400 televíziós produkcióval rendelkezik. A Paramount film- és sorozatarchívuma jóval kisebb, de maga a név így is közismert volt.

Keddtől mindez a Wall Street számára is hivatalossá válik, amikor a PSKY részvénykód helyét a SKYD veszi át. A cégek bejelentése szerint az új Skydance létrejöttét eredményező ügylet október 6-án zárul le.

Az egyesüléssel Hollywood két legnagyobb filmstúdiója kerül egy vállalat alá, köztük az HBO Max és a Paramount+ streamingplatform, továbbá olyan televíziós üzletágak, mint a CBS, a CNN, az MTV, a TBS, a Comedy Central, a Food Network és még sok más.

Az új vállalat szórakoztatóipari franchise-ai között ott lesz a Harry Potter, A Gyűrűk Ura, a Trónok harca és más HBO-sikerek, a DC-univerzum, a Yellowstone, a Mission: Impossible, a Top Gun, valamint a Nickelodeon gyermekműsor-birodalma.

Ellison végül egy év alatt gründolta össze a 111 milliárd dolláros óriásüzletet. Ehhez még a Netflix ajánlatánál is magasabb ajánlatot kellett tennie – a Netflix ugyanis megállapodott a Warner Bros. streaming- és stúdióüzletágainak megvásárlásáról –, valamint meg kellett egyeznie velük abban a trösztellenes perben, amelyet 12 amerikai állam indított az ügylet megakadályozására.

A Paramount–Warner Bros. szeptember 30-án ugrotta meg az utolsó akadályt: a 12 állam által indított trösztellenes pert felügyelő bíró jóváhagyta a Paramount és az állami főügyészek közötti egyezséget. Iparági bennfentesek maguk közt tréfásan „ParaBrosnak” és „WarnerMountnak” keresztelték el a két cég összeolvadását. Nos, nem ez lett a győztes név.

A Skydance-re adóssághegy nehezedik, amely becslések szerint meghaladja a 80 milliárd dollárt. Ebbe beletartozik a Paramount és a WBD korábbi felvásárlásai és egyesülései során felhalmozott adósság átvállalása, és az új cég finanszírozására felvett újabb hitel. A Paramount mintegy 42,4 milliárd dollár értékben bocsát ki kötvényeket, és ezen felül 8,5 milliárd dolláros, valamint 850 millió eurós új hitelt vesz fel a Warner Bros. ügyletének finanszírozására és meglévő adósságának visszafizetésére.

Az új vállalatot David Ellison és édesapja, Larry Ellison, az Oracle alapítója és milliárdos üzletember, valamint Gerry Cardinale, a RedBird Capital Partners alapítója és ügyvezető partnere irányítja.

Larry Ellison személyesen vállalt garanciát 46,7 milliárd dollárnyi sajáttőke-finanszírozásra a WBD felvásárlásához. Emellett a Paramount mintegy 24 milliárd dollárnyi finanszírozási kötelezettségvállalást szerzett Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek állami vagyonalapjaitól. A három közel-keleti vagyonalap a vállalat 38,5 százalékára tudta így rátenni a kezét.

Variety információi szerint a Mattel vezérigazgatóját, Ynon Kreizt is felvették, viszont távozik a Warner Bros. Motion Picture Group két társelnöke, Michael De Luca és Pamela Abdy. A Paramount vezetői, Dana Goldberg és Josh Greenstein veszik át a két filmstúdió irányítását. Ellison már puhatolózott a CNN vezetőjénél, Mark Thompsonnál, hogy maradjon. Ez megkönnyebbülést jelentene a CNN munkatársainak, akik attól tartanak, hogy Bari Weiss, a „woke-ellenes” médiavállalkozó, akit Ellison a CBS News és a „60 Minutes” élére állított, a hírcsatornára is befolyással lenne, ami éles szemléletváltást jelentene.