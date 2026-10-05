Három kutató kapta megosztva a 2026-os orvosi Nobel-díjat az optogenetika kialakulásához vezető felfedezésekért

orvosi Nobel-díj;2026;

2026-10-05 11:47:00 CEST

Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel munkája segített kifejleszteni azt a módszert, amellyel idegsejteket egyenként lehet ki- és aztán újra bekapcsolni az élő aggyal végzett kutatások során.

Az optogenetika kialakulásához vezető felfedezéseikért három kutató, Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapta a 2026-os élettani-orvosi Nobel-díjat – jelentette be hétfői stockholmi sajtótájékoztatóján Thomas Perlmann, a Karolinska Intézet Nobel-bizottságának a főtitkára

Az optogenetika arról szól, hogy fénnyel irányítanak idegsejteket rendkívül precíz, ezredmásodperces pontosságú kísérletekben. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel segített kifejleszteni azt a módszert, amellyel idegsejteket egyenként lehet ki- és aztán újra bekapcsolni az élő aggyal végzett kutatások során. Ezekben azt vizsgálják, hogy az ember hogyan alakít ki emlékeket, érzéseket és magatartásformákat.