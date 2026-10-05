Meghalt Fazekas Katalin

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2026-10-05 12:49:00 CEST

A Munkácsy-díjas festőművész 93 éves volt.

Kilencvenhárom éves korában, október 4-én elhunyt Fazekas Magdolna Munkácsy-díjas festőművész - közölte a Szolnoki Művésztelep hétfőn a Facebook-oldalán. Bejegyzésükben Fazekas Magdolnát a Szolnoki Művésztelep ikonjának nevezték. „Hosszú, termékeny élete során a szépségben kereste Isten közelségét, legyenek áldottak a léptek, amelyek a Teremtője felé vezetik” – búcsúztak tőle. Györfi Mihály, Szolnok polgármestere Facebook-oldalán arról írt, hogy a város saját halottjának tekinti a festőművészt. „Egy nehéz, ugyanakkor fantasztikus életút az övé. Minden alkotásában erős érzelmek láthatók, amelyek vonzzák a tekintetet .Szolnok számára nem csupán kiváló alkotó volt Fazekas Magdolna, hanem a város és a Szolnoki Művésztelep ikonja” – fogalmazott a politikus.

A Szolnoki Művésztelep oldalán olvasható, hogy Fazekas Magdolna 1933. március 4-én született Kispesten. 1952-1958 között végezte tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán. Mesterei Bencze László és Fónyi Géza voltak. 1958-ban szerepelt először műveivel a Fiatal Képzőművészek Stúdiója kiállításán, ettől az évtől a Szolnoki Művésztelep tagjaként részt vett a művésztelep valamennyi bel- és külföldi kiállításán, valamint rendszeresen szerepelt műveivel hazai országos és külföldi tárlatokon .

Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Festők Társaságának, a Magyar Vízfestők Társaságának, a T-ART Alapítványnak, valamint a Szolnoki Művészeti Egyesületnek.

Számos díjat érdemelt ki, 1998-ban kapta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat, 2013-ban neki ítélték a Magyar Arany Érdemkeresztet, 2020-ban Munkácsy Mihály-díjas lett.