Oroszlánok a szekrényből

vadászat;Tisza Párt;Gajdos László;Kaprinyák Tibor;

2026-10-07 06:00:00 CEST

Az Élő Környezetért Felelős Bizottság tagjának esete a legyilkolt oroszlánnal – ezt a címet adhatnánk akár a Tisza személyzeti politikájában elkövetett bakik gyűjteményének is.

Gajdos László miniszter – aki az élő környezet mellett a kormány cukiságügyeiért is felel, és egyelőre inkább az állatok feltétlen imádatával írta be magát a választói fejekbe, mint fajsúlyos politikai döntésekkel – láthatóan igencsak meglepődött, amikor képviselőtársáról, Kaprinyák Tiborról meglehetősen kellemetlen fotók kerültek elő.

Az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke ugyanis ahelyett, hogy például élő állatok társaságában készült fényképekkel igyekezne nyomatékot adni pozíciója jelentőségének, halott vadakkal pózol. De nem ám akármilyenekkel: kiterített oroszlán és kafferbivaly is a trófeái között szerepel.

Az afrikai vadászatot nehezen lehetne „vadállomány-gyérítésként” eladni az emberek felé, itt bizony egzotikus nagyvadak leölése történt merő szórakozásból, valószínűleg nem kevés pénzért cserébe.

Gajdos nem is győz magyarázkodni a Facebook-oldalán arról, hogy a vadászat továbbra is a lehető legtávolabb áll a lelkétől, Kaprinyák pedig nem tölt be semmilyen tisztséget az általa vezetett tárcánál, a bizottságba (amit egyébként is a Fidesz vezet) a Tisza jelölte a képviselőt. Ezzel a miniszter nem is annyira finoman a frakcióra tolja a felelősséget.

Nem kellett sokat várni, kedden Magyar Péter is billentyűzetet ragadott, és kezdeményezte, hogy a Tisza-frakció hétfőn tárgyalja meg a vadász ügyét, ami alkalmat ad arra is, hogy az elnökség egyértelművé tegye: „mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem”.

A reakcióidő megint csak dicsérendő, de

az már jól látszik, hogy a hatalmas időnyomás alatt összeválogatott képviselők bőven tartogatnak még meglepetéseket a párt vezetése számára is. Csak éppen a szekrényekből egyelőre nem csontvázak, hanem halott oroszlánok esnek ki.