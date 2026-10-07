Meg kellene tárgyalni a budapesti olimpiarendezési koncepciót, javasolja a MOB

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2026-10-07 12:21:00 CEST

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke levélben kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpiarendezési koncepciójavaslatát – tájékoztatta a MOB az MTI-t.

A MOB közleményében emlékeztetett: a szervezet és a főpolgármester 2024 októberében tájékoztatta a közvéleményt arról, hogy Budapest részt vesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 2036-os olimpiai helyszínválasztási folyamatát megelőző, úgynevezett tájékozódási folyamatban. „Ez semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és nem minősül olimpiarendezésre való jelentkezésnek” – írta a MOB.

Komolyan veszik Budapesetet

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2027 márciusában jelöli ki azon városok körét, amelyeket meghív a 2036-os helyszínválasztási folyamatba, végleges döntés 2029-ben születik a rendezésről. A bejelentésből kiderül, hogy a NOB komolyan veszi a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest érdeklődését. „A Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezi, hogy Budapest főpolgármestere és az infrastruktúra, sport és biztonsági szempontból illetékes magyar kormány közösen tekintse át a 2036-os olimpia és paralimpia megrendezésének lehetőségét. Ezért Gyulay Zsolt a mai napon levélben kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa idén ősszel tárgyalja meg a Magyar Olimpiai Bizottság koncepciójavaslatát” – áll a szervezet közleményében.

„A MOB a készülő koncepciót teljesen újszerűnek szánja. Egy minden elemében újragondolt, a fenntarthatóság jegyében született, városfejlesztő olimpiai koncepción dolgozik. Fontos tudni, hogy bármely érdeklődő országban és városban 2028 során kell hivatalos döntést hozni arról, hogy valóban szándékoznak-e megrendezni a 2036-os nyári játékokat és készek-e vállalni az ehhez szükséges kötelezettségeket, garanciákat. A MOB álláspontja, hogy a felelős döntést alapos társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie” – írta közleményében a Magyar Olimpiai Bizottság.

Meg kellene beszélni

Néhány nappal ezelőtt Karácsony Gergely főpolgármester kijelentette, az egész országnak „meg kell beszélnie ezt a dolgot”, társadalmi párbeszéd kell, a kormánynak pedig előbb-utóbb álláspontot kell kialakítania. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén elmondta, hogy „egyelőre nincs az asztalukon a kérdés”.

Magyarország mellett hat ország – India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország – jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára.