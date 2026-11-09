Bella ciao

Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;szélsőjobboldal;Donald Trump;budavári kitörés;antifa;Orbán Anita;

2026-11-09 06:00:00 CET

Antifák idehaza nincsenek, de igény a jelek szerint lenne rájuk. Legalábbis az orosz finanszírozta itteni szélsőjobbon, akik ugye évek óta ápolgatják saját mártíriumukat, miután a sok-sok itteni szélsőjobbos támadás után néhány import antifa elporolt pár, kitörés-túráról hazafelé baktató nácit.

Azóta sem történt semmi ilyen incidens, az antifa-attak elszigetelt esemény maradt a megannyi szélsőjobbos támadás között. Amelyekről a hazai nácik és eszmetársaik nem hajlandóak tudomást venni ellenben azóta is az eleddig egyetlen egy antifa-támadást sajogják.

Nos, ebbe a szubkultúrába sikerült egy merész kanyarral besorolni Orbán Anita exfideszes-tiszás külügyminiszternek, aki óriási diplomáciai rutinnal a Trump-éra brutális félidős veresége elé időzítve egy förtelmesen ostobának hangzó megállapodást kötött Trump külügyérével, Marco Rubióval, miszerint az USA és Magyarország együtt küzdenek majd vállat vállnak vetve az antifákkal.

Mit is mondott Orbán Anita? „A terrorizmus elleni küzdelem mellett tettünk tanúságot, méghozzá a szélsőséges és erőszakos baloldali szervezetek elleni közös együttműködést erősítettük meg”.

Így, ebben a formában. Összemosva a „baloldaliságot” a „terrorizmussal”.

Nos, ez így egy Orbán-díjas provokatív statement, a valóság totális eltagadása.

Orbán Anita ezzel a szöveggel egész nyugodtan állásért jelentkezhetne Rogán Antalnál. Pláne mindezt a hat halottat eredményező Capitolium elleni támadást levezénylő Trump egyik kifutója mellett adta elő.

Az érdemes külügyminiszter asszony pontosan tudhatja, hogy Magyarországon az egyetlen antifa-támadáson túl (amit külföldi antifák hajtottak végre) nem történt semmilyen szélsőbalos atrocitás Magyarországon.

Ami viszont a szélsőjobbot illeti, nos, a lista hosszú.

A romagyilkosokon, a Magyarok Nyilain túl kismillió kisebb-nagyobb támadás, provokáció. Nemrégiben a G. Ferenc nevű vadállat próbálta szélsőjobbos felhorgadásában kalapáccsal agyonverni Jeszenszky Gézát és nejét Budapest kellős közepén, fényes nappal, a lakásuk előtt, majd felgyújtani őket.

De ha Magyarországon túlra nézünk, ott is azt látni, hogy a nyomuló fasizmus jelenti a fő biztonságpolitikai problémát.

Ha a számokat nézzük: az arányokra jellemző lehet, amit Németországban a Német Alkotmányvédelem (Bfv) állít. Szerintük náluk közel hatvanezren sorolhatóak a szélsőjobb köreibe, közülük cirka 15 ezren hajlamosak az erőszakra. A szélsőbal vagy odasorolható szervezetek tagsága ennél kisebb, 40 ezer körüli, és cirka 11 ezer olyan tag van akik hajlamosak lehetnek erőszakra. Ugyanakkor azt sem árt elfelejteni, hogy az egyik a hatás, másik az ellenhatás. Az Antifa mozgalom erősödése pontosan a nácik fenyegetőzésével magyarázható, ha úgy tetszik, társadalmi immunreakció.

Ráadásul, míg a szélsőbalnak nagypárti támogatottsága nincs, addig a szélsőjobb mára masszívan beépült a nagypolitikába, Németországban az AfD, Magyarországon a közelmúltig a Fidesz, az USA-ban a MAGA-szekta uraltak republikánusok lettek fedőcégei és ideológia a keltetőbázisai a szélsőjobb terrornak.

Ami ugyanis a neten magában gyűlölködő őrültet összehozza a kontinens szélsőjobboldali pártjaival, az a fasiszta ideológia. A mainstreammé vedlett szélsőjobbos pártokon át a legutolsó futballultra csapatokig uniszónóban, többnyire ugyanazokkal az egyen-jelszavakkal csomagolják a gyűlöletet.

Ez az idegen- és meleggyűlölet, a „Defender of Europe” ideológiája, és oroszok kikotyvasztotta tradicionalizmus, a keresztényfundamentális életgyűlölet és a politikai fasizmus zabigyermeke. Ennek a csomagnak a része az állandó hírverés, amivel a „szélsőbalos terrort” igyekeznek hiszterizálni, globálissá felnagyítani, amivel el akarják terelni a figyelmet a már nagyon is házon belül glasszézó nácikról.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a szélsőjobb mögött ott van finanszírozóként a putyini Orosz Föderáció, harci egységben a szintén orosz ügynökökkel telipakolt, a félidős választások után látványosan instabilizálódó, nyíltan neofasiszta irányba menetelő Trump-kormányzattal.

Nos, ezzel a futballultráktól neofasiszta pártokon keresztül a Kremlig húzódó fronttal sikerült lejattolnia Orbán Anitának. Gratula.

Remélhetőleg egy nap nem fog szembejönni vele egy árnyékos utcán az egyik ilyen nyilván veszélytelen neonáci. Elvégre komálják ők a tiszásokat is nagyon.

Meg ha találkozik régi kollégájával, a szélsőjobbos támadó által majdnem megölt, lábadozó Jeszenszky Géza bácsival, akkor talán elmagyarázhatja neki, hogy a szélsőjobb helyett miért fontosabb az amúgy vegyelemi nyomokban sem létező antifák ellen küzdeni. Biztos meg fogja érteni az öreg.