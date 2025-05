Itt élünk - Orbán bizalmasának vagyona 100 milliárddal gyarapodott

Megjelent A 100 leggazdagabb magyar c. kiadvány, az idei összesítésben sokkoló adatokat is olvasni, noha egy baloldali beállítottságú ember őszintén szurkol például egy gázszerelőnek, hogy boldoguljon az életben, gyarapodjon a vagyona, élvezhesse az életet, ahogy bármelyik más (munkás)embernek kijárna ez 2017-ben, Európa közepén. ( és persze máshol is a világban) Ám ennek a kivételes gázszerelőnek, Orbán Viktor miniszterelnök barátjának, bizalmasának, az ellenzék meggyőződése szerint strómanjának a gyarapodása minimum abszurd. Még akkor is, ha a felcsúti Dzsoki "csak" az ötödik helyen áll az illusztris listán.