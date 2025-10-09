Felborult kamionból mentették a sertéseket

Tűzoltók terelték egy felborult kamionból a kiesett, életben maradt sertéseket az 55-ös főúton Ásotthalom közelében március 15-én. A jármű egy balra ívelő kanyar után az út szélére sodródott, majd felborult. A 100 állatból mintegy 20 elpusztult, vagy az állatorvosnak kellett elaltatnia. A balesetben személyi sérülés nem történt.