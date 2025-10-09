karambol;sérültek;ütközés;útlezárás;mentőhelikopter;Ásotthalom;frontális ütközés;mikrobusz;55-ös főút;

Frontálisan ütközött egy mikrobusz és egy autó Ásotthalomnál, mentőhelikoptereket hívtak a helyszínre

Az 55-ös főúton csütörtök reggel történt balesetben többen megsérültek, az érintett útszakaszt a mentés és a helyszínelés idejére lezárták.