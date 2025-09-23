Megújult a budapesti Erzsébet tér

Vasárnap délelőtt megnyitotta kapuit az Erzsébet téren a megújult Design Terminál, az Akvárium Klub és a Fröccsterasz. A Design Terminál galériaszintjén játszóház várta a gyaerekeket, az Akvárium Klub szabadtéri részén a Ghymes koncertezett, volt vásári bábjáték, kézműves foglalkozás, "népi furfangos játékudvar", és Bognár Szilvia is gyerekkoncerttel készült.