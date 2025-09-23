Az MNV arról tájékoztatta a klubot, hogy a közeljövőben olyan felújítási munkálatokat terveznek, amelyek érinthetik a bérlemény üzemeltetését.
A Fonogram-díjas együttes a magyar rádiókban az egyik legtöbbet játszott arany- és platinalemezes zenekar.
Ha valaki kedd este az Akvárium Klubba betért, a magyar zenei élet egyik legérdekesebb színfoltjával ismerkedhetett meg.
A hazai könnyűzene krémje, köztük Rúzsa Magdi, a Halott Pénz, a Kiscsillag, valamint festőművészek, műgyűjtők gyűltek össze november 8-án az Akvárium Klubban Weiler Péter és a Kieselbach Galéria közös Behind The Clouds jótékonysági árverésen.
Vasárnap délelőtt megnyitotta kapuit az Erzsébet téren a megújult Design Terminál, az Akvárium Klub és a Fröccsterasz. A Design Terminál galériaszintjén játszóház várta a gyaerekeket, az Akvárium Klub szabadtéri részén a Ghymes koncertezett, volt vásári bábjáték, kézműves foglalkozás, "népi furfangos játékudvar", és Bognár Szilvia is gyerekkoncerttel készült.