Az Akvárium felfüggesztette a 2026-os események szervezését

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő;felújítás;Akvárium Klub;

2025-09-23 13:16:00 CEST

Az MNV arról tájékoztatta a klubot, hogy a közeljövőben olyan felújítási munkálatokat terveznek, amelyek érinthetik a bérlemény üzemeltetését.

Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését – válaszolta a klub a Telex megkeresésére, miután a portál több, egymástól független forrásból is úgy értesült, hogy bizonytalan a jövő évi események sorsa a helyszínen.

Az Akvárium 2014 óta bérli a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől (MNV) a klubnak helyet adó ingatlant, a szerződés 15 évre szól, további 5 évre szóló opcióval. A Telex azt írja,

a klub szerint az MNV arról tájékoztatta, hogy a közeljövőben olyan felújítási munkálatokat terveznek, amelyek érinthetik a bérlemény üzemeltetését.

További információ nem áll a klub rendelkezésére a felújításról.