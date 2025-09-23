Az Akvárium felfüggesztette a 2026-os események szervezését

Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését – válaszolta a klub a Telex megkeresésére, miután a portál több, egymástól független forrásból is úgy értesült, hogy bizonytalan a jövő évi események sorsa a helyszínen.
Az Akvárium 2014 óta bérli a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől (MNV) a klubnak helyet adó ingatlant, a szerződés 15 évre szól, további 5 évre szóló opcióval. A Telex azt írja,
a klub szerint az MNV arról tájékoztatta, hogy a közeljövőben olyan felújítási munkálatokat terveznek, amelyek érinthetik a bérlemény üzemeltetését.
További információ nem áll a klub rendelkezésére a felújításról.