Országos aláírásgyűjtést indított a Magyar Szakszervezeti Szövetség, hogy a kormány módosítsa a hőségben végzett munkára vonatkozó munkavédelmi szabályokat. A szervezet szerint a jelenlegi előírások már nem nyújtanak megfelelő védelmet a tartós hőhullámok idején.
Arató Gergely parlamenti frakcióvezető-helyettes szerint Orbán Viktor újabb választási csalásra készül.
Hongkongban a választási reform kiszélesítéséért tüntető területfoglaló diákok elleni mozgalom bejelentette, hogy több mint 1,8 millió aláírást gyűjtött össze.