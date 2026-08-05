Aláírásgyűjtést indított a MASZSZ, törvényben szabályoznák a munkahelyi hőséghatárt

Országos aláírásgyűjtést indított a Magyar Szakszervezeti Szövetség, hogy a kormány módosítsa a hőségben végzett munkára vonatkozó munkavédelmi szabályokat. A szervezet szerint a jelenlegi előírások már nem nyújtanak megfelelő védelmet a tartós hőhullámok idején.